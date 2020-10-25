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Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji: 66-92

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2020 Pazar 07:50
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Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji: 66-92

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Anderson 12, Mert Celep 8, Eldridge 5, Farrell 4, Olaseni 13, Oliver 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Ömer Utku Al 8, Enes Berkay Taşkıran 3, Burak Eşlik, Ahmet Can Duran

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones 8, Green 13, Rıdvan Öncel 12, Burak Can Yıldızlı 5, Hadi Özdemir 3, Perez 2, İsmet Akpınar 21, Owens 12, Aldridge 4, Erkan Yılmaz 12, Deniz Kılıçlı

1. PERİYOT: 14-21

DEVRE: 28-39

3. PERİYOT: 50-62

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ne 92-66 mağlup oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceBasketbolBahçeşehir Koleji
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