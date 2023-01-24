Çaykur Rizespor Başkanı Turgut, Süper Lig'e yükselme mücadelesini değerlendirdi

RİZE - Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, ligde son oynadıkları Altaş Denizlispor maçında aldıkları galibiyetin camiayı mutlu ettiğini aktardı.

Süper Lig yarışı içerisinde bulunan takım sayısının çok fazla olduğuna dikkati çeken Turgut, bunun da ligin kalitesini ve izlenme oranını artırdığını kaydetti.

Sezonun ikinci yarısına iki maçta 4 puan ile başladıklarına değinen Turgut, şöyle devam etti:

"Yapılan takviyelerin ardından takımımız daha iyi seviyelere geldi ama Süper Lig yarışı çok zor bir süreç. Bu süreçte sezon başından itibaren taraftarımız takıma sahip çıkıyor. Süper Lig yarışında 16 final maçımız var. Bu zorlu yarışı büyük taraftarımızla birlikte aşacağız. Onlar bizim zorlu şampiyonluk yolundaki en büyük gücümüz, sonuna kadar birlikte yürüyüp birlikte başaracağız."

Turgut, taraftarın yanında her kesimin camiaya sahip çıkmasını ve zorlu mücadelelerine destek olmasını istedi.