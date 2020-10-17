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Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: 5-3
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Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: 5-3

Süper Lig’ 5’inci dakikasında Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü’nü 5-3 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ekim 2020 Cumartesi 17:53
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Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: 5-3

6’ncı dakikada sağ kanattan Lobjanidze’nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Paintsil’in şutunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

10’uncu dakikada Boldrin’in sol kanattan  ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Remy’in kafa vuruşunda kaleci Friedrich topu kurtarmayı başardı.

16’ncı dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında, savunma arkasına gönderilen topa kalesini boşaltarak çıkan Gökhan’ın uzaklaştırdığı top, takım arkadaşı Melnjak’tan sekerek Paintsil’in önüne düştü. Bu futbolcu önünde bulduğu meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek farkı 2’ye çıkardı: 0-2.

19’uncu dakikada Abdullah’ın uzun pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Fernando, şık bir hareketle rakibinde sıyrılıp, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2.

43’üncü dakikada sol kanattan Pinto’nun ceza sahasına gönderdiği ortada ön direkte topla buluşan Borven’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

45’inci dakikada Çaykur Rizespor’un ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin, sert ve düzgün bir vuruşla yan direğin dibinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3.

55’inci dakikada ceza sahası içerisinde Kitsiou’nun eline çarpan topta maçın hakemi VAR’a giderek pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Penaltı vuruşunda topu Remy ağlara göndermesine karşın maçın hakemi kural ihlalı nedeniyle atışı tekrarlattı. Tekrarlanan penaltıda yeniden beyaz noktaya gelen Remy’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3.

62’nci dakikada ceza sahası içerisinde Şahverdi ile girdiği mücadelede yerde kalan Moroziuk’un pozisyonunda karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Remy’nin penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-3.

64’üncü dakikada Lobjanidze’nin yerden ceza alanına gönderdiği pasta, bekletmeden vuruş yapan Voca’nın şutunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

78’inci dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Baiano’nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Remy topu önce yumuşattı, ardından sert ve düzgün bir şutla topu filelerle buluşturdu: 5-3.

87’nci dakikada orta alanda gönderilen ara pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda’nın kaleciden sıyrılıp yaptığı vuruştu top kale çizgisi üzerinde Erdi’ye çarparak kornere çıktı.

90’ıncı dakikada sol kanattan Tunay’ın ceza sahasına gönderdiği topta boş durumda kalan Michalak’ın penaltı noktası üzerinde çektiği şutta kaleci Freiedrich topu kurtararak gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Çaykur Rizespor müsabakayı 5-3 kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporMKE AnkaragücüFutbolSüper Lig
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