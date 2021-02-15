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Çaykur Rizespor’da Sumudica'dan oyunculara uyarı

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 26'ncı haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica, antrenman öncesi futbolcularla yaptığı toplantıda uyarılarda bulundu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2021 Pazartesi 11:32
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Çaykur Rizespor’da Sumudica'dan oyunculara uyarı

RİZE - Ligde yeni teknik direktörü Marius Sumudica ile çıktığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Çaykur Rizespor, Ankaragücü’nü yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Yeşil mavililer MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı. Çaykur Rizespor'da teknik heyet ve futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlenirken, antrenman öncesi oyuncuları saha ortasına toplayan teknik direktör Sumudica, yaklaşık 15 dakika görüşme gerçekleştirdi.  90 dakika süren antrenmanda futbolcularla bire bir ilgilenen Sumudica’nın  bazı oyunculara da uyarılarda bulunduğu gözlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporOyuncularUyarıSumudica
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