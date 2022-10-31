CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 3. UluslararasÄ± Yat YarÄ±ÅŸlarÄ± sona erdi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 3. UluslararasÄ± Yat YarÄ±ÅŸlarÄ±'nda, 28 Ã¼lkeden 600'Ã¼ aÅŸkÄ±n sporcu ÅŸampiyonluk mÃ¼cadelesi verdi. Organizasyonun Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni, 30 Ekim'de Tersane Ä°stanbul'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ± Metin KÄ±ratlÄ± ve Ã§ok sayÄ±da davetlinin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlendi.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN: DERECEYE GÄ°REN TÃœM TAKIMLARI VE SPORCULARI TEBRÄ°K EDÄ°YORUM

TÃ¶rene bir mesaj gÃ¶nderen CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"UluslararasÄ± prestije sahip bir organizasyonla Ã¼lkemizin tanÄ±tÄ±mÄ±na da hizmet eden Ä°stanbul AÃ§Ä±kdeniz Yat YarÄ±ÅŸ KulÃ¼bÃ¼, geleneksel hale gelen yarÄ±ÅŸlarÄ±yla TÃ¼rkiye'de yelken ve yat sporunun geliÅŸmesi iÃ§in devlet olarak imkanlarÄ±mÄ±zÄ± seferber ediyoruz. Bu tarz Ã¶nemli spor etkinliklerine de her geÃ§en yÄ±l artan ilgi ve katÄ±lÄ±mÄ± Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ±n bir tezahÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Organizasyonun icrasÄ±nda gÃ¶rev alan, emeÄŸi geÃ§en baÅŸta Ä°stanbul AÃ§Ä±kdeniz Yat KulÃ¼bÃ¼ ile tÃ¼m ilgili kuruluÅŸlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 3'Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± Yat YarÄ±ÅŸlarÄ±'nda yarÄ±ÅŸan ve dereceye giren tÃ¼m takÄ±mlarÄ± ve sporcularÄ± tebrik ediyorum."

CUMHURBAÅžKANLIÄžI Ä°DARÄ° Ä°ÅžLER BAÅžKANI KIRATLI: BÃ–YLE BÄ°R ORGANÄ°ZASYONA, SPORA VE SPORCUYA DESTEK OLMAKTAN BÃœYÃœK MUTLULUK DUYUYORUZ

DÃ¼nyanÄ±n farklÄ± birÃ§ok yerinden gelen sporcularÄ± aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ± iÃ§in duyduklarÄ± memnuniyeti dile getiren CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ± Metin KÄ±ratlÄ±, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak bÃ¶yle bir organizasyona, spora ve sporcuya destek olmaktan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyuyoruz. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan Ã¼lkemize gelerek omuz omuza mÃ¼cadele veren sporcularÄ± aÄŸÄ±rlamak bizler iÃ§in bir onur. DÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndeminde Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ± varken, yarÄ±ÅŸta aynÄ± takÄ±mda Rus, UkraynalÄ±, Kazak ve birÃ§ok Ã¼lkeden yarÄ±ÅŸÃ§Ä±nÄ±n bir arada yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim. Bu da yarÄ±ÅŸlarÄ±n dostluÄŸun, barÄ±ÅŸÄ±n ve kardeÅŸliÄŸin bir sembolÃ¼ olduÄŸunu gÃ¶stermektedir" dedi.

Ä°STANBUL AÃ‡IKDENÄ°Z YAT YARIÅž KULÃœBÃœ BAÅžKANI YEMLÄ°HAOÄžLU: 600'DEN FAZLA YARIÅžÃ‡I, Ä°STANBUL'DAN DÃœNYA BARIÅžINA DAÄ°R BÄ°R UMUT OLDULAR

Ä°stanbul AÃ§Ä±kdeniz Yat YarÄ±ÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ekrem YemlihaoÄŸlu da konuÅŸmasÄ±na davetlilerin Cumhuriyet BayramÄ±'nÄ± kutlayarak baÅŸladÄ±. YemlihaoÄŸlu, "28 Ã¼lkeden 600'den fazla yarÄ±ÅŸÃ§Ä±, Ä°stanbul'dan dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ±na dair bir umut oldular. TÃ¼rk ekipleri de gÃ¶sterdikleri misafirperverlikten dolayÄ± tebrik ediyorum" diye konuÅŸtu.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan kazanan takÄ±mlara Ã¶dÃ¼lleri sunuldu.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI TROFESÄ° KUPASI'NIN SAHÄ°NÄ° ARÃ‡ELÄ°K YELKEN TAKIMI OLDU

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 3'Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± Yat YarÄ±ÅŸlarÄ±'nÄ±n MuÄŸla ve Ä°stanbul etaplarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± gÃ¶steren ArÃ§elik Yelken TakÄ±mÄ±, IRC Maxi ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Trofesi KupasÄ±'nÄ±n sahibi oldu.Â

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 3'Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± Yat YarÄ±ÅŸlarÄ± kazananlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

IRC O Birincisi Levent Peynirci yÃ¶netimindeki Enka Cheese

IRC 1 Birincisi Onur Tok yÃ¶netimindeki Beymetal Team L R

IRC 2 Birincisi GÃ¼ney Kaptan yÃ¶netimindeki Akkim Yelken TakÄ±mÄ±

IRC 3 Birincisi Kaan Parlas yÃ¶netimindeki Ankara Yelken KulÃ¼bÃ¼

IRC 4 Birincisi GÃ¼l Ã‡elikel yÃ¶netimindeki Team Atlantis

DHL Corporate Teams A Kategorisi birincisi Mehmet Suhan Ä°lhan yÃ¶netimindeki DHL TÃ¼rkiye Corporate Team

DHL Corporate Teams Â B Kategorisi birincisi Ferhat Ã–Ã§sel yÃ¶netimindeki DHL UK Corporate Team

SB Â A Â Birincisi Saruhan Ã‡Ä±ray yÃ¶netimindeki Quickk Sigorta-HSSKÂ

SB B Birincisi Mehmet DinÃ§ay yÃ¶netimindeki Â KS Global Lojistik

GEZGÄ°N A Birincisi Mustafa Erol yÃ¶netimindeki OrÄ±on Yelken

GEZGÄ°N B Birincisi Hasret Can Ãœnek yÃ¶netimindeki AltÄ±nbaÅŸ Ãœniversitesi

GEZGÄ°N C Birincisi Hasan OÄŸuz GenÃ§ yÃ¶netimindeki SARI-1 Piri Reis Ãœniversitesi