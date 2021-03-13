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Demir Grup Sivasspor - Fatih Karagümrük: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü ilk yarıda Hakan Arslan'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar puanını 37'ye çıkarırken, Fatih Karagümrük 41 puanda kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Mart 2021 Cumartesi 17:27
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Demir Grup Sivasspor - Fatih Karagümrük: 1-0

Karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor başladı.

8'inci dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla ceza alnına giren Ndao'nun yerden sol ayağı ile vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

22'nci dakikada Alaattin'in sağdan kullandığı taç atışını Hakan kafayla arka aşırdı. Erdoğan göğsüyle kontrol ederek röveşata denedi. Zayıf vuruşu kaleci Viviano'da kaldı.

28'inci dakikada Biglia'nın pasında Sobiech ceza alanı içinde topla buluştu, savunmada Uğur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sağa açılan topa hareketlenen Ndao vurdu, kalecinin müdahalesiyle top yan ağlarda kaldı.

33'üncü dakikada sağdan Boyd'un pasında Alaaddin ceza alanına ortaladı. Müsait durumda Hakan kafa vuruşunu yaptı, ancak topu üstten auta gönderdi.

42'nci dakikada sol kanattan hareketlenen Erdoğan'ın ceza alanına doğru topu çekip yerden vurdu, kaleci Viviano topa sahip oldu.

45'inci dakikada soldan Erdoğan'ın pasında hareketlenen Uğur ceza alanına çevirdi, Campi'nin çevirmek istediği top boşta kaldı. Ceza alanında Hakan yakın mesafeden topu filelere gönderdi. 1-0

47'nci dakikada sağ çaprazda topla buluşan Boyd'un şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi. 

72'nci dakikada soldan Bertolacci'nin pasında ceza alanında buluşan Salibur'un sol ayağı ile şutunda top üstten auta gitti.

79'uncu dakikada Uğur'un uzun pasında sağdan Boyd hareketlendi. Boyd'un ara pasında Kone topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

85'inci dakikada Roco'nun kafayla indirdiği topa Borini'nin ceza alanında sol ayağı ile vuruşunda top yandan auta gitti.

90+2'nci dakikada sol çaprazdan Lens düzeltip sert vurdu, kaleci Ali Şaşal çeldiği topu, ikinci pozisyonda kornere gönderdi.

Karşılaşma 1-0 sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolDemir Grup SivassporFatih Karagümrük
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