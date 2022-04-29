Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 3-1'e getirdi ve Final Four'a yükseldi. Son şampiyon Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'a yükselme başarısı gösterdi. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gösterdikleri mücadele için takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Takımımla gurur duyuyorum. Bu takım 4. Yıldır Avrupa’da basketbolun zirvesinde. Bu takım İstanbul’a, Türkiye’ye gençlere, çocuklara basketbolun zirvesini sevdirdi. Burada oynanan basketbol, çocuklar eminim Türkiye’de daha fazla top satın alıyor, daha çok forma alınıyor, daha çok spor okullarında, basketbol okullarında basketbol oynamak istiyor. Bunun da temelin de Anadolu Efes’in yapmış olduğu coşku var. Kolay değil, üst üste 4 yıl zirvede kalmak. O açından takımımı kutluyorum. Bu akşam 10. Kez üst üste kapalı gişe oynadık. Birçok arkadaşlarımıza bilet bulamadık. Bu destek dolayı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Oyunculara müthiş mücadele ediyor. Sonunda da istediğimize geldik, Final-Four’a geldik. Kaldı 2" ifadelerini kullandı.

"TAKIM HALİNDE KENDİMİZE ÇOK GÜVENİYORUZ"

Beaubois ve Simon'un takımın önemli oyuncuları olduğunu ancak sakatlık bahanesine hiçbir zaman sığınmadığını dile getiren Ataman, "Bu benim felsefemdir. Sakat oyuncularla ilgili yapacak bir şey yok ama maçı, seriyi bırakmayız. Beaubois ve Simon bu takımın rotasyondaki çok önemli iki oyuncusu. Biz diğer oyuncularımıza güvendik. Bu seride Pleiss yızlaştı. Bir önceki maçta Larkin son 10 dakika maça aldı. Bu akşam Larkin bir türlü devreye giremedi ama Micic onun yerini aldı. Takım halinde kendimize çok güveniyoruz. Bu güvenle de Final-Four’a gideceğiz. Şimdi beklesinler bizi bakalım. Daha önce kaybettiğimiz bazı takımlar var. Geliyoruz oraya. Bu kez farklı olacak. Geçen sezonki şampiyonluğu bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

"BELGRAD’DA TÜRK’ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERELİM"

Taraftarlardan Belgrad'da destek isteyen Ataman, "Kariyer aldı gidiyor. Kariyer ile ilgili fazla söylenecek bir şey yok. Önemli olan bu takımın oralara geliyor olması. Anadolu Efes basketbola çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bu ekonomik şartlarda bu takımı tutabilmek, 4 yıl üst üste tutabilmek çok zor. Ama biz Türkiye’yi, Türk Bayrağı’nı temsil ediyoruz. Bir Türk takımıyız. Evet yabancı oyuncularımız ağırlıkta ama Türk oyuncularımız da geçtiğimiz yıl Sertaç olsun, bu yıl da zaman zaman Buğrahan olsun, Larkin var milli takımımızın as oyuncusu. Biz oradayız bir Türk antrenörü olarak. Türkiye’ye bu gururu yaşatmaya çalışıyoruz. Onun içinde kariyer önemli değil. Önemli olan bu takımın zirvede bir kez daha şampiyonluk verecek olması.19-21 Mayıs Belgrad, yakın, vize de yok. Yarı finalde Olympiakos olacak gibi gözüküyor. Atina’dan birçok taraftarı oraya gelecektir. Türkiye’deki taraftarlarımızı da bekliyoruz. Belgrad’da Türk’ün gücünü gösterelim" diye konuştu.

"MÜTHİŞ BİR DESTEK ALIYORUZ"

Taraftarların muhteşem bir atmosfer oluşturduğuna dikkat çeken tecrübeli başantrenör, "Atmosfer muhteşem. Son 3 aydır muhteşem. Müthiş bir destek alıyoruz. Gönülden geliyor herkes buraya. Çok güzel bir atmosfer var. En ufak kötü tezahürat yok. Anında müdahale var. Basketbolu tamamıyla yaşayan taraftar var. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.