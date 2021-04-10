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Espor turnuvasının şampiyonu belirlendi

Espor turnuvasında şampiyonluğu elde eden 'Bahçeşehir Esports Red Dragons' takımı, Avrupa'da Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Takım, 12 ülkenin üniversite şampiyonlarına karşı mücadele verecek. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Nisan 2021 Cumartesi 10:32
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Espor turnuvasının şampiyonu belirlendi

Üniversitelerarası düzenlenen, 64 takım ve 320 oyuncunun ter döktüğü 'University Esports Turkey Turnuvası'nın şampiyonu, Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı oldu. Turnuvada, 8 eleme grubunu lider bitiren toplam 16 takım, 4 grup halinde ve ikili eşleşme formatı şeklinde dijital ortamda karşı karşıya geldi. Gruplarını lider tamamlayan takımlar arasında ise çeyrek final oyunları düzenlendi. Çeyrek finale kalan 4 takım arasında kıyasıya mücadele yaşanırken, finale Bahçeşehir Esports Red Dragons ve Maltepe Üniversitesi temsilcisi MAU Esports takımları kaldı. İki takım arasında oynanan final müsabakasında Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı 3-0'lık net bir skor ile kupanın sahibi oldu.

HEDEFLERİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Geçtiğimiz yıllarda 2 kez Leaguge of Legends Türkiye şampiyonu olan Bahçeşehir Üniversitesi LoL takımı, bu yıl da galibiyeti omuzlayarak, Avrupa liginde tekrardan Türkiye’yi temsil edecek. 2018 yılında Avrupa Üniversitelerarası Espor Şampiyonası’nda (UEM) ülkemizi temsil eden Bahçeşehir Esports Red Dragons takımı, finalde Portekiz ekibi ile karşılaşmış rakibine büyük bir üstünlük kurarak turnuvayı tamamlamıştı. Takım, Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya, Hollanda, Büyük Britanya ve İspanya gibi güçlü ülkelerin veda ettiği turnuvada, şampiyonluğu elde etmiş ve Avrupa şampiyonu olmuştu. 

Türkiye turnuvasını yeniden kazanan Bahçeşehir Esports Red Dragons hedefi olan Avrupa şampiyonluğu için mücadele etmeye hazırlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TurnuvaEsporBahçeşehir Esports Red Dragons
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