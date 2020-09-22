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Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: 0-0

Süper Lig'in 2’nci haftasında Fenerbahçe, evinde Atakaş Hatayspor’u ağırladı. Karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Eylül 2020 Salı 08:54
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Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: 0-0

9’uncu dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Thiam'ın dönerek vuruşunda top kalecide kaldı.

45+1’inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi’nin yerden şutunda top uzak kale direğinin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.

52’nci dakikada Lemos'un uzak mesafeden sert vuruşunda yerden seken topu kaleci Münir kontrol etmeyi başardı.

64’üncü dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Lemos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

65’inci dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortasına ön direkte Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

85’inci dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç'ün yerden şutunda top auta gitti.

90+5’inci dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içine çıkardığı topa Sinan Gümüş ayak soktu. Altıpas içinde top direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAtakaş HataysporSüper LigFutbol
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