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Fenerbahçe'de flaş karar!

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Şubat 2021 Cumartesi 17:30
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Fenerbahçe'de flaş karar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i Trabzonspor maçı kamp kadrosuna dahil etmedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeCaner Erkin
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