Fenerbahçe derbide zafere kilitlendi

İSTANBUL - Ligde son 9 maçtan 8'inde galip, 1'inde ise beraberlikle sahadan ayrılan sarı-lacivertli ekip, cumartesi günü evinde oynayacağı Galatasaray derbisinden de 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Sezon başı ve devre arasında yapılan önemli takviyelerle kadro derinliği ve kadro kalitesini yükselten Fenerbahçe, takım olgusu ve arkadaşlık bağlarını da son zamanlarda güçlendirdi. Ligde dün zorlu Atakaş Hatayspor engelini de aşan lider, gözünü Galatasaray maçına çevirdi.



9 MAÇTA 22 GOL ATTI, KALESİNDE 5 GOL GÖRDÜ



Süper Lig'de son 9 maçtaki performansıyla liderlik koltuğuna oturan Erol Bulut'un takımı, gol yollarındaki etkinliği ve savunmadaki başarısıyla dikkat çekti. Söz konusu periyotta 22 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü. Medipol Başakşehir'e 4, Kasımpaşa'ya 3, Aytemiz Alanyaspor'a 2, BB Erzurumspor'a 3, MKE Ankaragücü'ne 3, Demir Grup Sivasspor'a 1, Hes Kablo Kayserispor'a 3, Çaykur Rizespor'a 1 ve dün Atakaş Hatayspor'a 2 gol atan sarı-lacivertliler, Başakşehir, Alanyaspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Hatayspor'un 1'er golüne engel olamadı.



KİLİT İSİM MESUT ÖZİL



Teknik direktör Erol Bulut'un Hatayspor maçının 77'inci dakikasında oyuna dahil ettiği Mesut Özil, Galatasaray maçında kilit rol oynayacak.



Sarı-lacivertli forma ile dev derbide görev almak için sabırsızlanan yıldız futbolcu, yükleme antrenmanlarının ardından Hatayspor maçından önce dinlendirilmişti. Antrenman eksiği olmamasına rağmen maç eksiği bulunduğu için yoğun bir antrenman programı uygulanan Mesut Özil, Hatayspor karşılaşmasında hayalini kurduğu formayı sırtına geçirdi. Mücadelenin 77'inci dakikasında Thiam'ın yerine oyuna dahil olan Özil rüyasını gerçekleştirirken arkadaşlarına da uyum sağladığı görüldü. Galatasaray maçıyla birlikte Fenerbahçe kariyerindeki ilk derbi havasını soluyacak Mesut Özil'in, sarı-lacivertlilerin zafer planının merkezinde olması bekleniyor.



GUSTAVO YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK



Diğer taraftan, Hatay deplasmanında sakatlanan Fenerbahçe'nin önemli kozlarından Luiz Gustavo da derbiye yetiştirilmeye çalışılacak. Takım arkadışı Ozan ile çarpıştıktan sonra rakibin müdahalesi ile yerde kalan Brezilyalı futbolcunun MR'ı çekildi. Sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edilen Gustavo'nun tedavisine başlandığı ve Galatasaray maçına yetiştirileceği bildirildi.



İRFAN CAN FORMA GİYEMEYECEK



Ezeli rakiplerin derbiden önce karşı karşıya geldiği konu Başakşehir'de forma giyen milli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin transferi olmuştu. Nefes kesen yarışta İrfan Can'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, taraftarlarının yüzünü güldürmüştü. Ancak yıldız orta saha, sakatlığı nedeniyle derbide yeni takımıyla sahaya çıkamayacak. Ligin 21'inci haftasında Başakşehir ile çıktığı Rizespor maçında sakatlanan ve sol arka adalesinde oluşan yırtık sebebiyle sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacağı bildirilen İrfan Can Kahveci, dev randevuda sarı-lacivertli formayı giyemeyecek.