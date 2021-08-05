Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 1-1 

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çaldı. Altay’ın yardımcılıklarını ise Mehmet Yıldırım ile Anıl Küçükkaraca üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Greuther Fürth ile oynanan hazırlık maçının 11’ine göre tek değişiklik yaptı. Pereira, Dinamo Kiev karşılaşmasında Serdar Dursun’un yerine Valencia’ya görev verdi. Portekizli teknik adam; “Altay, Szalai, Tisserand, Novak, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Mesut, Valencia” 11’i ile sahaya çıktı.

Dinamo Kiev Yardımcı Antrenörü Emil Karas ise mücadeleye şu 11’le çıktı: “Boyko, Sidcley, Syrota, Zabarnyi, Kedziora, Sydorchuk, Shepelev, Lednev, Rodrigues, Tsygankov, Ramirez.”

Fenerbahçe’nin golü 63’üncü dakikada Pelkas’tan gelirken Dinamo Kiev’in golünü 28’inci dakikada Lednev kaydetti.

İKİNCİ YARI 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Dinamo Kiev karşılaşmasının 2'nci yarısında 7 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, 67’nci dakikada Valencia’nın yerine Serdar Dursun’a, Pelkas’ın yerine İrfan Can’a, Ferdi’nin yerine Nazım’a, 75’inci dakikada Osayi-Samuel’in yerine Mert Hakan’a, Mesut’un yerine Samatta’ya, Gustavo’nun yerine Ozan’a, Zajc’ın yerine Zanka’ya forma verdi.

4 FUTBOLCU 90 DAKİKA

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada yer aldı. Teknik direktör Vitor Pereira, mücadelede 7 değişiklik yaparken, Altay, Szalai, Tisserand ve Novak’a 90 dakika görev verdi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 FUTBOLCU KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe’de 5 futbolcu Dinamo Kiev ile oynana hazırlık maçında yer almadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı sebebiyle tedavisi devam eden Sosa’nın yanı sıra Caulker, Dirar, Lemos ve Serdar Aziz maç kadrosuna alınmadı.

CANER VE SİNAN İLE YOL AYRIMINA GELİNDİ

Sarı-lacivertli ekipte tecrübeli futbolcular Caner Erkin ile Sinan Gümüş, Pereira’nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. 2 futbolcu ile yolları ayırmayı planlayan Pereira, oyuncuların takımdan ayrı çalışmaları ve kulüp bulmaları yönünde karar verdi.

ZANKA YEDEK BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Danimarkalı oyuncusu Zanka, Dinamo Kiev maçına yedek başladı. Danimarkalı futbolcu, karşılaşmanın 75’inci dakikasında Zajc’ın yerine oyuna dahil oldu.

KAPTAN GUSTAVO

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Dinamo Kiev maçına kaptan olarak çıktı. Brezilyalı futbolcu takımın 1’inci kaptanı olarak belirlendi.

LUCESCU YER ALMADI

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında yer almadı. 76 yaşındaki teknik adam soğuk algınlığı sebebiyle takımın başında yer almazken Ukrayna temsilcisini sahaya yardımcı antrenör Emil Karas çıkardı.