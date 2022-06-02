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Fenerbahçe Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Sarı-lacivertliler, 1 sezon için Jesus'a 3 milyon Euro ödeyecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2022 Perşembe 16:30
Fenerbahçe Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak. 33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04'lük puan ortalaması yakaladı. Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertliler, Jesus'u Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdi. Yapılan açıklama şu şekilde: "Şirketimiz,  2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır."

DHA

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Fenerbahçe Jorge Jesus Ile 1 Yıllık AnlaştıFenerbahçeJorge Jesus
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