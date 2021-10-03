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Fenerbahçe - Kasımpaşa: 2-1 

Süper Lig’in 8’inci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla milli araya 19 puanla lider girdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2021 Pazar 18:26
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Fenerbahçe - Kasımpaşa: 2-1 

7’nci dakikada Berisha’nın ortasına hareketlenen Serdar Dursun’un ön direkten vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

16’ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi’nin soldan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

23’üncü dakikada orta sahadan rakibinden topu alarak ceza sahasına yaklaşan Donk’un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

40’ıncı dakikada Muhammed’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun’un kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul’dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

41’inci dakikada Rossi’nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertuğrul’un oyun alanına çeldiği top Muhammed’in önünde kaldı. Muhammed’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

45+5’inci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Soldan topla ceza sahası içine giren Rossi’nin pasında topla buluşan Gustavo’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

48’inci dakikada Hadergjonaj ile verkaça giren Eysseric’in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kornere çeldi.

53’üncü dakikada Kasımpaşa farkı 1’e indirdi. Umut’un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Travnik, ceza sahasına girdikten sonra Szalai’den sıyrıldı. Travnik’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

60’ıncı dakikada soldan Berisha’nın yerden pasında topla buluşan Valencia’nın vuruşunda kaleci Ertuğrul göğsüyle meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Pozisyon Gustavo’nun rakibe faul yapmasıyla sonlandı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.  

BERISHA VE GUSTAVO’NUN İLK GOLÜ

Fenerbahçe’de Mergim Berisha ilk golünü Kasımpaşa maçında kaydetti. Mücadelenin 16’ncı dakikasında Rossi’nin pasında topla buluşan Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kasımpaşa’ya karşı attı.

Berisha’nın yanı sıra Gustavo da bu sezonki ilk golünü 45+5’inci dakikada kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKasımpaşaSüper LigFutbol
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