Fenerbahçe seriye bağladı

İSTANBUL - Süper Lig’in 2022-23 sezonuna teknik direktör Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, yoluna emin adımlarla devam ediyor. 13’üncü haftada puanını 29’a çıkaran sarı-lacivertliler, her maça kazanma parolasıyla çıkıyor. Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 maçta 15 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Jesus’la büyük bir ivme yakalayan sarı-lacivertli ekip, oynadığı oyunla da beğenileri topluyor. Portekizli teknik adamın oyun anlayışı ve ne istediğini futbolculara aşılaması da başarının sürekli hale gelmesinde önemli rol oynuyor.



Ligin 13’üncü haftasında dün oynanan Sivasspor maçının ilk yarısında her ne kadar istediğini bulamayan Fenerbahçe, dakikalar 48’i gösterdiğinde Batshuayi’nin ikinci sarı kartı görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibe karşı 1 kişi eksik duruma düşmesine karşın mücadeleden kopmayan sarı-lacivertlilerde kazanılan penaltı maçın seyrini değiştirdi. Robin Yalçın’ın Alioski’ye yaptığı müdahaleyle gelen penaltıda Valencia, meşin yuvarlağı ağlara göndererek mücadelenin 1-0 üstünlükle bitmesini sağladı. Mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek ise verdiği kararlarla herkesin tepkisini çekti.



VALENCIA GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ



Fenerbahçe’de Enner Valencia, ligde gollerini sürdürdü. Ekdavorlu futbolcu, 55’inci dakikada penaltı atışını kullanarak takımını öne geçirdi. Sezona etkili bir başlangıç yapan Valencia, ligdeki gol sayısını da 12’ye yükseltti.



ALKIŞLAR İRFAN CAN’A



Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, gösterdiği performansla taraftarın beğenisini topladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe’de İrfan Can, gole yaklaşsa da istediğini bulamadı. Mücadeledeki etkili oyunuyla 84 dakika sahada kalan İrfan Can, yerini İsmail Yüksek’e bırakırken taraftarların sevgi gösteriyle karşılaştı. Statta yer alan taraftarlar milli oyuncuya tezahüratlar yapıp alkışladı.



HÜSEYİN GÖÇEK TEPKİLERİN ODAĞINDA



Fenerbahçe-Sivasspor maçında Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci ve Mehmet Emin Tuğral hakem 3’lüsü görev aldı. Karşılaşma boyunca verdiği kararlar ile orta hakem Hüseyin Göçek tepkilerin odağında yer aldı. Fenerbahçeli taraftarların ıslıklı ve aleyhteki tezahüratları ile karşılan Hüseyin Göçek’e hakemlerden de tepki geldi. Mücadelenin ardından eski hakemler Göçek’in Fenerbahçe aleyhine verdiği kararları ve Batshuayi’nin ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasını eleştirdi.