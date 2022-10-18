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FenerbahÃ§e, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±na Ã¶zel hazÄ±rlanan logosunu duyurdu

Cumhuriyetin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± kutlamalarÄ±ndaki ilk adÄ±mÄ± 29 Ekim 2022 tarihinde AnÄ±tkabir'e gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Fener AlayÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ ile baÅŸlatacak olan FenerbahÃ§e, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±na Ã¶zel hazÄ±rlanan logosunu da duyurdu. KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada SarÄ±-Lacivertli kulÃ¼p taraftarlarÄ±na ÅŸu cÃ¼mlelerle seslendi:

18 Ekim 2022 SalÄ± 16:15
FenerbahÃ§e, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±na Ã¶zel hazÄ±rlanan logosunu duyurdu

"Ä°lelebet gÃ¶ÄŸsÃ¼mÃ¼zde yanacak bir ateÅŸtir CUMHURÄ°YET... Milletimizin kanÄ±yla kazanÄ±lmÄ±ÅŸ bu Cumhuriyetin Feneri, BÄ°Z OLACAÄžIZ! Tarihten bugÃ¼ne, milli mÃ¼cadelede ve vatan savunmasÄ±nda rol sahibi olan,Â BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k savaÅŸÄ± boyunca kayÄ±khanemizden Anadolu'ya cephane kaÃ§Ä±ran, 29 Haziran 1923'te, Taksim StadÄ±'nda iÅŸgal kuvvetlerini bozguna uÄŸratan, Ã¼lkemizi ilgilendiren her konuda, milli kimliÄŸi gururla ve hassasiyetle benliÄŸinde taÅŸÄ±yan FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼ olarak bizi biz yapan bu deÄŸerler bizim onur vesilemiz oldu. YarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her alanda Ã¼lkemizi temsil etmeyi, Ulu Ã–nderimiz Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n iÅŸaret ettiÄŸi zeki, Ã§evik, ahlaklÄ± sporcular yetiÅŸtirmeyi, Ãœlkemizin genÃ§lerinin elinden tutmayÄ±, ÅžanlÄ± TÃ¼rk bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda dalgalandÄ±rmayÄ± kendimize gÃ¶rev edindik. KuruluÅŸumuzdan bugÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k fedakarlÄ±klarla kazanÄ±lan bu vatana layÄ±k olmak bizim iÃ§in galibiyetlerden, ÅŸampiyonluklardan Ã¶te, her ÅŸeyden Ã¶nce geldi. Ve bugÃ¼n, TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k spor kulÃ¼bÃ¼ olmanÄ±n sorumluluÄŸuyla Cumhuriyetimizin 99.yÄ±lÄ±nda 100. yÄ±l heyecanÄ±nÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± haykÄ±rÄ±yor; 100. yÄ±lda, ilelebet gÃ¶ÄŸsÃ¼mÃ¼zde yanacak bu ateÅŸin, "CUMHURÄ°YETÄ°N FENERÄ°YÄ°Z" diyor, FenerbahÃ§emiz ile Cumhuriyetimizi sonsuz bir baÄŸla bir araya getiren 100.yÄ±l Ã¶zel armamÄ±zÄ±, gÃ¶ÄŸsÃ¼mÃ¼zde gururla taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± duyuruyoruz! Cumhuriyetimizin yÃ¼ce deÄŸerlerini ve Ulu Ã–nderimiz Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n ilkelerini pusula edinmiÅŸ FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼ olarak; Cumhuriyetimizin 100. yÄ±lÄ± kutlamalarÄ±ndaki ilk adÄ±mÄ± 29 Ekim 2022 tarihinde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz Fener AlayÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ ile baÅŸlatÄ±yoruz.Â  Â Ä°lelebet yanacak bir ateÅŸ olan Cumhuriyetimizin 100. yÄ±lÄ±nÄ±n sonsuz heyecanÄ±yla,Â Â yÄ±l boyunca yorulmadan atacaÄŸÄ±mÄ±z her adÄ±mda, Ã¼yelerimizi ve taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± ellerimizde bayraklarla omuz omuza yan yana olmaya davet ediyoruz!"Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahÃ§eTÃ¼rkiye Cumhuriyetinin 100Ã¼ncÃ¼ YÄ±lÄ±LogoFener AlayÄ±
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