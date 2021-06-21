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Filenin Efeleri, üst üste 2'nci kez namağlup Avrupa Altın Ligi şampiyonu

2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon oldu. Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, bu maçlarda rakiplerine yalnızca 5 set verdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Haziran 2021 Pazartesi 09:52
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Filenin Efeleri, üst üste 2'nci kez namağlup Avrupa Altın Ligi şampiyonu

SALON: SC Lange Munte

HAKEMLER: Simone Santi (İtalya), Christian Peter Wolf (İsviçre)

UKRAYNA: Iereshchenko, Semenuik, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi, Fomin (L) (Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)

TÜRKİYE: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Beytullah (L) (Efe, Kaan, Mustafa, Ahmet, Caner (L), Arda)

SETLER: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25

SÜRE: 114 dakika (22', 32', 27', 33')

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan filenin efelerini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından CEV Avrupa Altın Ligi'nde iki kez üst üste şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan, paylaştığı mesajında "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri. CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Voleybol2021 CEV Avrupa Altın LigiFilenin Efelerişampiyon
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