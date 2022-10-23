Galatasaray - Alanyaspor: 2-2

11'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Icardi'nin havadan şık pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mertens'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

22'nci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Efkan Bekiroğlu'nun hatalı pasıyla araya giren ve topu önünde bulan Oliveira, kafayla topu Icardi'ye bıraktı. Icardi'nin penaltı noktası üzerinde dokunduğu top ağlarla buluştu: 2-0.

31'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Hakem Ali Palabıyık, orta sahada Candeias'a yaptığı faul sonrası Galatasaraylı futbolcu Boey'u direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı.

54'üncü dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın plase vuruşunda savunmaya da çarpan ve havalanan meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Tehlikeyi sonrasında defans uzaklaştırdı.

68'inci dakikada Alanyaspor farkı 1'e indirdi. Balkovec'in ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta uzak köşeye gönderdiği top Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 2-1.

76'ncı dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topu önünde bulan Fer'in sert vuruşunda kaleci Muslera topu çeldi. Seken topa bir kez daha vuran Ferin şutunda top auta gitti.

90+1'inci dakikada Zinedine Ferhat'ın içeri çevirdiği topta Hassan'ın vuruşu ağlara gitti: 2-2.

90+3'üncü dakikada Emin Bayram'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Runarsson gole izin vermedi.

90+4'üncü dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın Efecan Karaca'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık, sarı-kırmızılı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Müsabaka 2-2'lik beraberlikle son buldu.



RASHICA LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kosovalı futbolcu Rashica, sarı-kırmızılı forma ile ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kastamonuspor maçında ilk kez sarı-kırmızılı forma ile 11'de sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor maçına kadar 3 Süper Lig, 1 de kupada görev aldı.

Öte yandan Galatasaray'da Yusuf Demir, Ross ve van Aanholt 21 kişilik kadroda yer almadı.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ CUMHURİYET TEMALI DEV KOREOGRAFİ

Mücadele öncesi Galatasaray taraftarı, Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle üç boyutlu koreografi yaptı. Kuzey tribününde açılan dev koreografide 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' yazısının önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerinde üç boyutlu görseli ile Galatasaray Lisesi önünde yer alan asker öğrenciler ve 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' yazılı pankartı tutan, halk temalı üç boyutlu görsellere yer verildi. Ayrıca diğer tribünlerde de Galatasaray'ın hazırladığı Cumhuriyetin 100'üncü yıl logosu ile Atatürk portresine yer verildi.