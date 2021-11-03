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Galatasaray'da parola galibiyet

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Kasım 2021 Çarşamba 14:12
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Galatasaray'da parola galibiyet

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü hafta maçında yarın 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek.

Sarı kırmızılılar grupta 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Cimbom grupta son olarak Moskova’yı deplasmanda Kerem Aktürkoğlu’nun golü ile 1-0 mağlup etmişti. Galatasaray, Moskova’yı içeride de mağlup edip bir üst tura adını yazdırmak için büyük bir avantaj yakalamak istiyor.

297 MAÇTA 105 GALİBİYET

Avrupa kupalarında bugüne kadar 297 kez oynayan Galatasaray, söz konusu mücadelelerde 105 galibiyet elde etti. 114 kez mağlup olan Aslan, 78 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan maçlarda sarı kırmızılılar rakip fileleri 395 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

5 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANAN GALATASARAY

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde sarı kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus temsilcisi de 2 kez kazandı. Galatasaray 7, Moskova 4 gol attı.

SARI KIRMIZILILAR GOL YEMEYİ UNUTTU

Avrupa’daki maçlarda daha konsantre oynayan Galatasaray grup maçlarında bugüne kadar kalesinde gol görmedi. Marcao ile Victor Nelsson ikilisi savunmada gösterdikleri başarılı performansla bunda büyük rol oynadı.

KADRO NETLEŞİYOR

Tedavileri devam eden Arda Turan ile Sacha Boey'den yoksun olarak sahaya çıkacak Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçına Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGalibiyet
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