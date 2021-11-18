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Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Kasım 2021 Perşembe 16:00
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. 21 Kasım Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. 13’üncü haftada oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

20 Kasım Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 GZT Giresunspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

21 Kasım Pazar

13.30 Kasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus

16.00 Altay - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

22 Kasım Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Yukatel Kayserispor - Göztepe: Zorbay Küçük

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe DerbisiHalil Umut Meler Yönetecek
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