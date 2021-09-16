Galatasaray - Lazio: 1-0

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İtalya Serie A ekibi Lazio’yu 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golü 67’nci dakikada Strakosha kendi kalesine attı.