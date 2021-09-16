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Galatasaray - Lazio: 1-0

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İtalya Serie A ekibi Lazio’yu 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golü 67’nci dakikada Strakosha kendi kalesine attı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Eylül 2021 Perşembe 23:44
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Galatasaray - Lazio: 1-0

10’uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanatta topu aldı ve yerden içeri çevirdi. Topu rakibinden sıyrılarak önüne alan Halil Dervişoğlu’nun vuruşunda savunma topu kornere çeldi.

23’üncü dakikada ceza sahasının girişinde topla buluşan Morutan’ın gelişine yaptığı vuruş, üst direkten zemine çarparak oyun alanına döndü.

44’üncü dakikada Lazio’da Immobile, savunma arkasına sarktı ve ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunu yapacağı sırada Marcao son anda müdahalede bulundu ve golü önledi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

51’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu topu kaptı ve 2’ye 1 pozisyonda hızla ceza sahasına sokuldu. Kerem’in topu ayağından çıkarmakta geç kalmasıyla birlikte kaleci Strakosha meşin topu çeldi.

58’inci dakikada Alberto’nun ceza sahası yayından vuruşunda Muslera topu çeldi.

61’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.

63’üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan içeri kestiği topta Cicauldau’nun vuruşu auta gitti.

67’nci dakikada Morutan sağ kanattan ceza sahasına sokuldu ve topu ceza sahası içine gönderdi. Lazio savunmasının kafa vuruşunda havalanan top, Lazio kalesine doğru yöneldi. Kaleci Strakosha’nın topu tutamaması sonucunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

70’inci dakikada Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Milinkovic-Savic, boş pozisyonda topu Muslera’nın üzerinden aşırtmaya çalıştı ancak Muslera topa sahip oldu.

72’nci dakikada Cicaldau’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Strakosha kornere çeldi.

Müsabaka Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiGalatasarayLazioFutbol
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