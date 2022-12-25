Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.454,79
ALTIN
1.079,77
DOLAR
18,69
STERLİN
22,56
EURO
19,87
TİKA Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
TİKA Sözleşmeli Bilişim Personeli...
Orman Genel Müdürlüğü 249 Orman Mühendisi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 249...
Danıştay Başkanlığı 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Danıştay Başkanlığı 4/B Sözleşmeli...
Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 Sözleşmeli Antrenör Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...

Gaziantep FK - Beşiktaş: 1-1

25 Aralık 2022 Pazar 18:53
Gaziantep FK - Beşiktaş: 1-1

GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Kitsiou, Dijilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek (Dk. 88 Halil İbrahim), Furkan Soyalp (Dk. 73 Sagal), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk.99 Arda), Maxim, Merkel, Figueiredo (Dk. 78 Markovic)

BEŞİKİTAŞ: Mert Günok - Rosier, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş (Dk. 66 Masuaku), Necip Uysal (Dk.66 Muleka), Atiba (Dk. 46 Salih Uçan), Gedson, Cenk Tosun, N'Koudou (Dk.46 Redmond), Weghorst

GOLLER: Dk. 71 Figueiredo (Gaziantep FK) - Dk.86 Weghorst (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Günay Güvenç (Karşılaşma öncesinde), Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Merkel (Gaziantep FK), N'Koudou, Salih Uçan (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

10'uncu dakikada Furkan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Maxim, doğrudan kaleyi denedi. Mert Günok, meşin yuvarlağı son anda çeldi.

39'uncu dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Maxim'in ceza alanına ortasına yükselen Hanousek'in kafa vuruşu kaleci Mert'te kaldı.

52'nci dakikada Redmond'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Rosier'in plase vuruşunu Günay çıkardı.

71'inci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Maxim'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Figueiredo'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

85'inci dakikada, ceza alanında topla buluşan Redmond'un vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.

86'ncı dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Masuka ortasını yaptı. Gaziantep FK savunmasının müdahale edemediği topu arka direkte Weghorst kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK Beşiktaş: 11GAZİANTEP FK:BEŞİKİTAŞYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 61 - 100
Kayseri Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 61 - 100
Konyaspor - Alanyaspor: 2-2
Konyaspor - Alanyaspor: 2-2
Gençlerbirliği - Bandırmaspor: 2-5
Gençlerbirliği - Bandırmaspor: 2-5
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans