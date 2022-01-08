Gaziantep FK - VavaCars Fatih Karagümrük FK: 3-1

5’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Figueiredo, içeriye hareketlenen Furkan’ı gördü. Topla buluşan Furkan’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda vurduğu şut ağlara gitti: 1-0.
17’nci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim pasını ceza sahası içerisindeki Muhammet’e verdi. Topla buluşan Muhammet’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
38’inci dakikada Maxim’in sol köşeden kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Tosça’nın kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
45+3’üncü dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Caner Erkin’in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Borini’nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.
50’nci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Salibur’un içeriye gönderdiği topa vuran Emre Mor’un şutu ağlara gitti: 2-1.
65’inci dakikada Fatih Karagümrük takımı ceza sahası çizgisi üzerinden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Biglia’nın vuruşunu kaleci Günay son anda çıkardı.
72’nci dakikada sol ceza sahası çizgisi üzerinde Adnan Uğur’dan topu kapan Furkan pasını Figueiredo’ya verdi. Ceza sahası dışından uzak köşeye vuran Figueiredo’nun şutu ağlara gitti: 3-1.
90+7'nci dakikada Messaoudi ceza sahası üzerinde Salih Dursun'dan kaptığı topu içeriye gönderdi. Müsait pozisyondaki Borven'in vuşunda top az farkla auta çıktı.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 3-1 konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.
DHA