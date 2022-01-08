Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,033.32
ALTIN
797.36
DOLAR
13.81
STERLİN
18.89
EURO
15.78
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Eri alınacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine İtfaiye...
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel...

Gaziantep FK - VavaCars Fatih Karagümrük FK: 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 20’nci haftasında Gaziantep FK, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Ocak 2022 Cumartesi 16:22
0 Okunma
Gaziantep FK - VavaCars Fatih Karagümrük FK: 3-1

5’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Figueiredo, içeriye hareketlenen Furkan’ı gördü. Topla buluşan Furkan’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda vurduğu şut ağlara gitti: 1-0.

17’nci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim pasını ceza sahası içerisindeki Muhammet’e verdi. Topla buluşan Muhammet’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

38’inci dakikada Maxim’in sol köşeden kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Tosça’nın kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

45+3’üncü dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Caner Erkin’in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Borini’nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

50’nci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Salibur’un içeriye gönderdiği topa vuran Emre Mor’un şutu ağlara gitti: 2-1.

65’inci dakikada Fatih Karagümrük takımı ceza sahası çizgisi üzerinden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Biglia’nın vuruşunu kaleci Günay son anda çıkardı.

72’nci dakikada sol ceza sahası çizgisi üzerinde Adnan Uğur’dan topu kapan Furkan pasını Figueiredo’ya verdi. Ceza sahası dışından uzak köşeye vuran Figueiredo’nun şutu ağlara gitti: 3-1.

90+7'nci dakikada Messaoudi ceza sahası üzerinde Salih Dursun'dan kaptığı topu içeriye gönderdi. Müsait pozisyondaki Borven'in vuşunda top az farkla auta çıktı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 3-1 konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolGaziantep FKVavaCars Fatih Karagümrük FK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor’da Sivasspor maçının hazırlıkları başladı
Trabzonspor’da Sivasspor maçının hazırlıkları başladı
DİNMEZ BU FIRTINA!
DİNMEZ BU FIRTINA!
"Birlikte hareket etmezsek başarıyı yakalayamayız"
"Birlikte hareket etmezsek başarıyı yakalayamayız"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans