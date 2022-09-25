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Gelibolu Maratonu sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 7’nci Gelibolu Maratonu’nda 42K’da Kamil İnak 02:46:40 derecesiyle erkeklerde, Ekaterina Troshanova 03:05:36 derecesiyle kadınlarda birinci oldu.

25 Eylül 2022 Pazar 16:41
Gelibolu Maratonu sona erdi

Bu sene 7’ncisi düzenlenen Gelibolu Maratonu, Kilitbahir Kalesi’nden başladı. 10K, 21K, 42K Maraton ve 1915 Anı Maratonuna yaklaşık 3 bini kişi katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler’in verdiği start ile başlayan maratona katılanlar kıyasıya mücadele etti. Gelibolu Maratonu’nda 42K’da erkeklerden 02:46:40 derece elde eden Kamil İnak birinci olurken; Ergün Kızılaslan ikinci, Selim Korkmaz üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Ekaterina Troshanova birinci, Tonea Kabil ikinci, Angela Harrison üçüncü oldu. 

Gelibolu Maratonu’nda dereceye giren sporcular şu şekilde:

42K Erkekler

1- Kamil İnak 02:46:40

2- Ergün Kızılaslan 03:03:21

3- Selim Korkmaz 03:11:02

42K Kadınlar

1- Ekaterina Troshanova 03:05:36

2- Tonea Kabil 03:37:44

3- Angela Harrison 03:43:47

21K Erkekler

1- Ümit Er 01:16:01

2- Aytaç Ege 01:17:08

3- Mustafa Kiraz 01:20:32

21K Kadınlar

1- Tülin Okyay 01:39:35

2- Merve Güney 01:38:50

3- Esen Civlan 01:40:49

10K Erkekler

1- Mehmet Aydıngör 00:34:17

2- Ahmet Tek 00:34:46

3- Osman Erkam Şafak 00:36:52

10K Kadınlar

1- Hatice Şule Yiğit 00:43:53

2- Bahar Gülenç Taşdelen 00:50:45

3- Eylem Odabaşı 00:53:07

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanıMehmet Nuri ErsoyGelibolu Maratonu
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