Gençlerbirliği, teknik direktör Taşkın Aksoy ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

ANKARA - Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele eden başkent temsilcisi Gençlerbirliği’nde, teknik direktör Taşkın Aksoy ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.



Bugün Gençlerbirliği Spor Kulübü İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine, başkan Niyazi Akdaş, teknik direktör Taşkın Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşma yapan başkan Akdaş, “Taşkın hocamız bizim eski teknik direktörümüz. Kulübümüzden etik olmayan bir şekilde ayrılması bizi o zaman da üzmüştü ve bu birliktelik onun da telafisi gibi oluyor. Hocamıza güveniyoruz. Onunla birlikte iyi neticelere alacağımıza sonsuz güvenim var. Kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağız. Hocamız eskiden beraber çalıştığı yardımcı hocalarla beraber çalışacak” dedi.



Kırmızı siyahlı ekibin hedeflerine değinen Akdaş, transfer tahtasını ocak ayına kadar kaldırdıkları takdirde takıma yeni takviyeler yapacaklarını belirterek, “Buna göre ligdeki durumumuz belli olur. İlk 7’de olursak Play-Off oynarız. Ama altında olursak da mühim olan bu sene ligde kalabilmek. İlk yarıyı çok genç bir kadroyla sürdürmek zorundayız. Bu yıl değil ama muhakkak önümüzdeki yıl hedefim Play-off” diye konuştu.



“İLK HEDEF 1’İNCİ LİG’DE KALICI OLMAK”



Uyum süreci yaşamayacağını ifade eden teknik direktör Taşkın Aksoy, yeni görevinden dolayı heyecanlı olduğunu dile getirdi. Hedeflere ilişkin değerlendirmede bulunan Aksoy, şöyle konuştu: “Şu an ilk yarı bitene kadar mümkün olduğu kadar puan toplamak hedefimiz. Ondan sonra yolumuzu daha iyi görebiliriz. Şu anda herkesin hedefi Gençlerbirliği’nin 100’üncü yılında Play-Off’u zorlamak, Süper Lig’e çıkmak ama bence gerçekçi olmamız gerekiyor. İlk hedef 1’inci Lig’de kalıcı olmak. Seneye de transfer tahtası açılırsa yeni hedefler belirtiriz. Benim hedefim bu takımla mümkün olduğu kadar puan toplamak ve iyi futbol oynamak. Ve tabi ki unutmayalım oyuncu yetiştirmek.”



Konuşmaların ardından sözleşme imza töreni gerçekleştirildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.



Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy’un teknik ekibinde şu isimler yer alıyor: Medet Coşkun (Antrenör), Serkan Atak (Antrenör), Özgün Deniz Taşkın (Analiz Performans Antrenörü), Ali Eraslan (Analiz Performans Antrenörü), İsmail Eren (Kaleci Antrenörü).