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Göksu Üçtaş Şanlı'dan gümüş madalya

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyük kadınlar yer aletinde milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, gümüş madalyaya ulaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Aralık 2020 Pazar 18:03
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Göksu Üçtaş Şanlı'dan gümüş madalya

Mersin'de Türkiye Cimnastik Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın son gününde büyük kadınlar yer aleti müsabakaları yapıldı.

Müsabakaların bitimiyle ilk olarak Romanya'dan Larisa Andreea Iordache'nin altın madalyayı kazandığı açıklanırken, Türkiye'nin itirazı sonucunda altın madalya Göksu Şanlı Üçtaş'a geçti. Sonrasında Romanya cephesi de itirazda bulunurken, yapılan incelemeler sonucunda bu itiraz da kabul edildi ve Larisa Andreea Iordache altın madalya, Göksu Üçtaş Şanlı ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

13 bin 450 puanla Romanya'dan Larisa Andreea Iordache altın madalya, 13 bin 100 puanla Türkiye Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Göksu Üçtaş Şanlı gümüş madalya ve 12 bin 750 puan elde eden İsrail'den Lihie Raz bronz madalya kazandı.

DHA

Son Güncelleme: 20.12.2020 18:05
Anahtar Kelimeler:
Göksu Üçtaş ŞanlıMersinCimnastikMadalyaGümüş Madalya
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