Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1419.43
ALTIN
488.66
DOLAR
8.6580
STERLİN
11.9093
EURO
10.1795
Ankara Polatlı'da 3+1 daire satılacak
Ankara Polatlı'da 3+1 daire...
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm tarla satılacak
Pamukkale'de 26 dönüm tarla...
Aliağa'da 23 dönüm tarla ve bağ satılacak
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı...

Göztepe'de Arslanagic tüm maçlarda forma giydi

Stoperde görev yapan Belçikalı oyuncu güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle beğeni topladı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Eylül 2021 Pazar 13:39
0 Okunma
Göztepe'de Arslanagic tüm maçlarda forma giydi

İZMİR, (DHA)


Süper Lig'deki İzmir derbisinde Altay'a 2-1 yenilen Göztepe çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Atakaş Hatayspor müsabakasına moralsiz hazırlanırken, eleştirilen yeni transferlerden sadece Dino Arslanagic 5 maçın hepsinde 90'ar dakika sahada kaldı.

Stoperde görev yapan Belçikalı oyuncu güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle beğeni topladı. Ligin ilk haftasında 1-1 berabere biten Fraport Tav Antalyaspor maçında son dakika golüyle takımını yenilgiden kurtaran Arslanagic, Göztepe’nin şu ana kadar en isabetli transferi oldu. Bu sezon kadroya dahil edilen futbolculardan defans oyuncusu Kahraman 4 maçta 285 dakika forma giyerken, kanat oyuncusu Baku 5 karşılaşmada 172 dakika sahada kaldı.


İzmir ekibinin kulüp tarihinde en fazla bonservis bedeli ödediği yabancı futbolculardan Sloven orta saha Tijanic, 5 müsabakada 168 dakika oynadı ve 2-1 kazanılan Medipol Başakşehir maçında 1 gol attı. Portekiz'in Gil Vicente takımından gelen Brezilyalı kanat Lourency ise 4 maçta 158 dakika görev aldı. Ankaragücü'nden kiralanan orta saha Atakan Çankaya ise 2 maçta sadece 3 dakika sahada kalabildi. Transfer sezonun son gününde sözleşme imzalanan Venezuelalı savunmacı Wilker Angel henüz siftah yapamadı. Angel'in tam olarak hazır hale gelmediği vurgulandı. Göztepeli taraftarlar ise transferlerin takıma katkı sağlayamadığını savunarak yönetimi eleştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöztepeArslanagicBelçikalıFormaYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 1-1
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 1-1
Altay - Göztepe: 2-1
Altay - Göztepe: 2-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 3-4
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: 3-4
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans