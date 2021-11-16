Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,707.54
ALTIN
610.64
DOLAR
10.19
STERLİN
13.73
EURO
11.60
66 Akademik Personel Alınacak 
66 Akademik Personel Alınacak 
Yalova'da taksi plakaları tahsis edilecek
Yalova'da taksi plakaları tahsis...
TOKİ 202 konutu satışa çıkarıyor
TOKİ 202 konutu satışa...
41 Sözleşmeli Sanatçı İstihdam Edilecek 
41 Sözleşmeli Sanatçı İstihdam...

Göztepe'de eksikler dönecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Kasım 2021 Salı 11:30
0 Okunma
Göztepe'de eksikler dönecek

İZMİR - Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor'un rakibi olacak Göztepe'de eksik futbolcuların takıma dönecek olması teknik heyeti rahatlattı. Sarı-kırmızılılarda cezası sona eren Nwobodo'nun yanı sıra sakatlıkları geçen Halil, Atınç ve Burekovic'in görev verilmesi halinde oynayacak duruma geldiği bildirildi.

İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanıp oyundan çıkan golcü Jahovic ve sağ bek Kerim için de seferberlik ilan edildi. Jahovic'in her geçen gün daha iyi duruma geldiği ve Makedon futbolcunun bir aksilik olmazsa Kayserispor deplasmanında forma giyebileceği öğrenildi. Kerim'in ise henüz durumunun netlik kazanmadığı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Göztepede Eksikler Dönecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hikmet Karaman: İyi bir hazırlık maçı oldu
Hikmet Karaman: İyi bir hazırlık maçı oldu
Altay'ın efsanesinden Alsancak Stadı'na "Mustafa Denizli" önerisi
Altay'ın efsanesinden Alsancak Stadı'na "Mustafa Denizli" önerisi
Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda millilerden altın madalya
Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda millilerden altın madalya
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans