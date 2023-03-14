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Halkbank, İtalya'da yarı final için oynayacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Cucine Lube'ye konuk olacak.

14 Mart 2023 Salı 10:15
Halkbank, İtalya'da yarı final için oynayacak
Ankara

Macerata kentindeki Eurosuole Forum Salonu'nda (TSİ) 22.30'da başlayacak ve Ksenija Jurkovic (Hırvatistan) ile Fabrice Collados (Fransa) hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Evinde oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan başkent ekibi, rakip sahada 2 set alması durumunda turu geçecek, 1 set alması halinde ise yarı finale çıkacak ekip altın sette belirlenecek.

Halkbank'ın ABD'li smaçörü Thomas Jaeschke, İtalya'dan turu geçerek dönmek istediklerini ifade etti. Karşılaşmaya nasıl mücadele edeceklerini ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilerek çıkacaklarını kaydeden Thomas, "Avantajımızı korumayı bilecek kadar tecrübeli ve kaliteli bir kadroyuz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HalkbankİtalyaYarı Final
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