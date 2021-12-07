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Halkbank'ta Avrupa sınavı başlıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Aralık 2021 Salı 11:09
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Halkbank'ta Avrupa sınavı başlıyor

ANKARA - CEV Erkekler Challenge Kupası'nda mücadele eden Halkbank, Bosna Hersek ekibi OK Bosna Sarajevo ile 16’lı finallerin iki maçını da Ankara’da oynayacak. Turu geçen takım 8’li finallere kalma hakkı elde edecek. Müsabakaları Yunanistan’dan Eirini Moula, Finlandiya’dan Tamàs Jàmbor ve İngiltere’den Nicholas Heckford dönüşümlü olarak yönetecek. 

"GALİBİYET ODAKLI HAZIRLANDIK"

Halkbank’ın Sırp pasör çaprazı Bozidar Vucicevic karşılaşma ile ilgili olarak, “Kazanmamız gereken bir seri” yorumunu yaptı. 

Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa’da yollarına kayıpsız olarak devam ettiklerini hatırlatan genç oyuncu, “Avrupa’da kupa kazanmak gibi bir hayalimiz var. Bunu hayata geçirmek için ciddiyetten ödün vermeden çalışıyor, sahada ter döküyoruz. Bosna maçlarına da vaktimiz yettiğince galibiyet odaklı hazırlandık. Turu geçen taraf olmak istiyoruz. Ben de şans bulduğumda takımıma katkı yapmak adına elimden geleni yapacağım” dedi. 

Maç programı şöyle: 

YARIN

14:00 Halkbank ANKARA-OK Bosna SARAJEVO 

9 ARALIK

17:00 OK Bosna SARAJEVO-Halkbank ANKARA 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HalkbankAvrupa
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