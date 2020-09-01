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Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u renklerine bağladı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Stoke City’nin santrforu Mame Diouf’u kadrosuna kattı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Eylül 2020 Salı 10:08
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Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Diouf'u renklerine bağladı

HATAY - Atakaş Hatayspor, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Stoke City’de forma giyen 32 yaşındaki Senegalli forvet Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor’umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City’de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HataysporSenegalli Santrfor Mame Diouf
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