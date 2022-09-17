İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda golleri 8'inci dakikada N'Koudou ve 39'uncu dakikada Weghorst atarken, İstanbulspor'da ise 26'ncı dakikada Emir Kaan Gültekin ve 86'ncı dakikada Ali Yaşar kaydetti.