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İstanbulspor - Trabzonspor: 0 - 2

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunun açılış karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 16'ncı dakikada Cornelius ve 86'ncı dakikada Denswill kaydetti.

05 Ağustos 2022 Cuma 23:17
İstanbulspor - Trabzonspor: 0 - 2

15'inci dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahası çizgisi sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'in yerden şutunda kaleci Jensen, topu kornere tokatladı.

16'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan Visca'nın kullandığı kornerde İstanbulspor savunmasından seken top arka direğe açıldı. Arka direğe hareketlenen Cornelius, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Ali Yaşar ortasını yaptı, ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

86'ncı dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Bakasetas ortayı yaptı, arka direkte iyi yükselen Denswill'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

DHA

Son Güncelleme: 06.08.2022 08:18
Anahtar Kelimeler:
Süper LigTrabzonsporİstanbulsporFutbolCorneliusDenswill
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