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İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 39'a yükselterek ilk devrenin sonunda lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde 2'nci sırada yer aldı. Beşiktaş ise 28 puanla 7'nci sırada ilk devreyi noktaladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Aralık 2021 Pazartesi 22:32
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İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 1-0

5'inci dakikada Oğuzhan'ın ceza sahasında şutu kaleci Sehic'de kaldı. 

28'inci dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Soner'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

36'ncı dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Sehic müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı. 

45'inci dakikada Guilherme'nin sol kanattan serbest vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 

İlk yarı golsüz sona erdi. 

60'ıncı dakikada Batshuayi'nin ceza sahasında vuruşunda top kaleci Sehic'den döndü. Topu önünde bulan Ghezzal'in şutu direğe çarptı. Tekrar topla buluşan Ghezzal'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 

70'inci dakikada topla ceza sahasına kadar giren Cikalleshi'nin şutu kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı. 

72'nci dakikada Josef'in pasında ceza sahasında topla buluşan Güven'in vuruşunda top üstten auta çıktı. 

75'inci dakikada Josef'in ceza sahası yayından şutundan kaleci Sehic, topu kornere çeldi.

90'ıncı dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Michalak'ın içeri çevirdiği topu kaleci Ersin Destanoğlu çeldi. Dönen topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Skubic'in ortasında Ahmed Hassan'ın vole vuruşu ağları sarstı: 1-0.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İttifak Holding KonyasporBeşiktaşSüper LigFutbol
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