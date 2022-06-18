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Jorge Jesus: Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Haziran 2022 Cumartesi 16:52
Jorge Jesus: Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister 

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri idmanı, pas ve taktik çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertlilerin antrenman temposundan ve çalışma azminden memnun kalan Jesus, bir haftalık süreç için oyuncularını tebrik etti. Çalışma sonrası oyuncularına seslenen Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister, yarın dinlenin pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

DHA

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FenerbahçeIdmanAntrenmanAntrenörJorge JesusFutbolFutbolcu
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