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Judoda EJU Ortak Çalışma Kampına 20 ülke katılıyor

20 ülkeden 300 sporcunun katıldığı ortak çalışma kampı, 14 Ocak tarihine kadar Avrupa Judo Birliği (EJU) eğitmenleri ve Türk milli takım antrenörlerinin gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ocak 2022 Pazartesi 10:21
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Judoda EJU Ortak Çalışma Kampına 20 ülke katılıyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde Avrupa Judo Birliği (EJU) ortak çalışma kampı başladı. Yılın ilk ortak çalışma kampı olma özelliğine sahip antrenmanlar, 14 Ocak tarihine kadar devam edecek. 

20 ülkeden toplam 300 judocu, EJU eğitmenleri ve ülke milli takım antrenörleri gözetiminde antrenmanlarını sürdürecekler. 

Ortak çalışma kampında Türkiye’nin yanı sıra; Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Arnavutluk, Rusya, Romanya, Finlandiya, Slovenya, Fransa, Sırbistan, Meksika, Ukrayna, Polonya, Yunanistan, Norveç, Makedonya, BAE, Belçika, Moldova ve Hollandalı judocular yer alıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Judoda EJU Ortak Çalışma KampıAntalyaKemerAvrupa Judo Birliği
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