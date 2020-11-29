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Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu 

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, tarihte bir ilki başararak '3 çember 2 labut' aletinde altın madalyanın sahibi oldu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Kasım 2020 Pazar 08:42
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Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu 

Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ritmik CimnastikKadınAvrupa şampiyonuşampiyon
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