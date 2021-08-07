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Karatede Uğur Aktaş'tan bronz madalya

Milli karateci Uğur Aktaş, kumite +75 kg yarı finalinde İran’dan Sajad Ganjzadeh’e mağlup olarak bronz madalya kazandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ağustos 2021 Cumartesi 16:41
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Karatede Uğur Aktaş'tan bronz madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75kg'da Uğur Aktaş, sabah seansında tatamiye çıktı. Aktaş, yarı finalde İranlı Sajad Ganjzadeh'e maç 2-2 den ihtar puanıyla kaybetti ve bronz madalya ile olimpiyatları tamamladı.

Milli sporcu, gruptaki ilk maçında Gürcü rakibi G. Arkania'yı 3-1 mağlup etti. Uğur Aktaş, Japon rakibi Araga karşısında 4-0 geriden gelip ipponla 4-3 yapsa da tatamiden 5-3 mağlup ayrıldı. Ancak grupta Alman rakip Horne'nun diskalifiye olması Aktaş'a yarı finalde avantaj sağladı. Gruptaki 3. ve son maçında hiçbir şeyi riske atmadan zafer için tatamiye çıkan Aktaş, Kazak sporcuyu 11-3'le mağlup ederek grupta ilk 2 sporcu arasında yer aldı. Aktaş, yarı finalde İranlı Sajad Ganjzadeh'e maç 2-2 den ihtar puanıyla kaybetti ve bronz madalya kazandı.

Uğur Aktaş'ın yarı finale çıkıp bronz madalyayı garantilemesiyle Türkiye, 1948'deki Londra'da kazanılan 12 madalya rekorunu kırmış oldu. Ülkemiz, Tokyo 2020'de 13'üncü madalyasını kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarıKareteUğur Aktaş
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