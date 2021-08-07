Karatede Uğur Aktaş'tan bronz madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75kg'da Uğur Aktaş, sabah seansında tatamiye çıktı. Aktaş, yarı finalde İranlı Sajad Ganjzadeh'e maç 2-2 den ihtar puanıyla kaybetti ve bronz madalya ile olimpiyatları tamamladı.

Milli sporcu, gruptaki ilk maçında Gürcü rakibi G. Arkania'yı 3-1 mağlup etti. Uğur Aktaş, Japon rakibi Araga karşısında 4-0 geriden gelip ipponla 4-3 yapsa da tatamiden 5-3 mağlup ayrıldı. Ancak grupta Alman rakip Horne'nun diskalifiye olması Aktaş'a yarı finalde avantaj sağladı. Gruptaki 3. ve son maçında hiçbir şeyi riske atmadan zafer için tatamiye çıkan Aktaş, Kazak sporcuyu 11-3'le mağlup ederek grupta ilk 2 sporcu arasında yer aldı. Aktaş, yarı finalde İranlı Sajad Ganjzadeh'e maç 2-2 den ihtar puanıyla kaybetti ve bronz madalya kazandı.

Uğur Aktaş'ın yarı finale çıkıp bronz madalyayı garantilemesiyle Türkiye, 1948'deki Londra'da kazanılan 12 madalya rekorunu kırmış oldu. Ülkemiz, Tokyo 2020'de 13'üncü madalyasını kazandı.