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Karşıyaka E-spor branşı açıyor

KARŞIYAKA Spor Kulübü, başlattığı dijital dönüşüm planının önemli bir parçası olarak elektronik spor (E-spor) üzerine yoğunlaşmak ve dijitale meraklı yeni nesle ulaşmak için E-spor branşını hayata geçiriyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ekim 2020 Salı 15:34
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Karşıyaka E-spor branşı açıyor

İzmir'in 108 yıllık kulübü Kaf-Kaf, dünya kulübü olma hedefiyle elektronik sporda sadece Türkiye'de olan turnuvalar değil, dünyanın çeşitli yerlerinde organize edilen turnuvalara katılmayı, her ülkede olan taraftar ve destekçilerine bu branşla da ulaşmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılar, uzun vadeli planın parçası olarak ilk açılan E-Spor branşı olan basketbolda NBA2K21 oyunu için elektronik spor oyuncuları Mert Pekmezci, Hakan Albayrak, Yalçın Akan, Sinan Temel, Metehan Çetin ile Barışcan Çetin'i kadrosuna kattı.

Kulüp, bu branşta yeni nesle ulaşmak isteyen, dijitalde var olan markalarla iş birliğini arttırmak, yeni açacağı E-spor branşları ile bu alanda sporcu sayısını arttırmak, yeni çağın bir gerçeği olan dijital yayıncılığı gerçekleştirmek ve taraftarlarına her branşında oluğu gibi bu alanda da heyecanlı ve gurur duyacağı müsabakalar yaşatmayı ilke edindi. Karşıyaka, elektronik sporda ilk hayata geçirdiği branş olan basketbol ile E-spor turnuvasında Panathinaikos ve Beşiktaş'ın E-spor takımlarıyla aynı grupta yer alıyor. Kaf-Kaf, taraftarlarına maçları sosyal medya hesaplarından duyurmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılar, ekonomisi ve izleyicisi her geçen gün artan elektronik sporda marka değerini ve bilinirliğini artırmayı ilke ediniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarşıyakaEspor
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