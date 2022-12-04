Kayseri Basketbol - Bursa Uludağ Basketbol: 81-82

KAYSERİ(DHA)
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Burak Aktaş
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 31, Sevgi, Zeynep 12, Burcu 3, Mısra, Hayes 14, Şuğranur 14, Feray 7
BURSA ULUDAĞ BASKETBOL: Meryem 7, Davis 17, Gizem 7, Deniz 2, Özge 6, İlsu 8, Cannon 35
1'İNCİ PERİYOT: 21-23
İLK YARI: 42-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-63
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9'uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Bursa Uludağ Basketbol'a 82-81 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 35 sayı deplasman ekibinden Emma Cannon oldu.
DHA