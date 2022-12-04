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Kayseri Basketbol - Bursa Uludağ Basketbol: 81-82

04 Aralık 2022 Pazar 19:14
Kayseri Basketbol - Bursa Uludağ Basketbol: 81-82

KAYSERİ(DHA) 

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Burak Aktaş

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 31, Sevgi, Zeynep 12, Burcu 3, Mısra, Hayes 14, Şuğranur 14, Feray 7

BURSA ULUDAĞ BASKETBOL: Meryem 7, Davis 17, Gizem 7, Deniz 2, Özge 6, İlsu 8, Cannon 35

1'İNCİ PERİYOT: 21-23

İLK YARI: 42-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-63

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9'uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Bursa Uludağ Basketbol'a 82-81 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 35 sayı deplasman ekibinden Emma Cannon oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayseri BasketboBursa Uludağ BasketbolYeni Çağrı
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