Kayseri Basketbol - Bursa Uludağ Basketbol: 81-82

KAYSERİ(DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Burak Aktaş

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 31, Sevgi, Zeynep 12, Burcu 3, Mısra, Hayes 14, Şuğranur 14, Feray 7

BURSA ULUDAĞ BASKETBOL: Meryem 7, Davis 17, Gizem 7, Deniz 2, Özge 6, İlsu 8, Cannon 35

1'İNCİ PERİYOT: 21-23

İLK YARI: 42-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-63

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9'uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Bursa Uludağ Basketbol'a 82-81 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 35 sayı deplasman ekibinden Emma Cannon oldu.