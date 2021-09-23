Kayserispor, Galatasaray’ı evinde 47 yıl sonra yendi

Ligin 6’ncı haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray dün akşam Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı. Kayseri temsilcisi mücadeleyi Thiam ve Emrah Başsan’ın golleriyle 3-0 kazandı. Yukatel Kayserispor elde ettiği galibiyetle, Galatasaray’ı evinde 47 yıl sonra yenmiş oldu. Bugüne kadar 51 kez karşılaşan iki takımda Kayserispor 4’üncü galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 32 karşılaşmayı kazandı. 15 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Evinde Galatasaray’ı en son 21 Nisan 1974 yılında 2-0’lık sonuçla yenen Kayserispor, dünkü alınan sonuçla 47 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Kayseri temsilcisi diğer 2 galibiyetini ise 22 Mart 2014’te ve 12 Şubat 2017’de deplasmanda elde etmişti. Ayrıca, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın da 1974 doğumlu olması da dikkat çekti. Öte yandan Kayserispor’un Galatasaray’ı 3-0 yenmesinin ardından bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Ne güzel bir sabah. Günaydın Kayseri, Günaydın büyük Kayserispor taraftarı, Günaydın bize gönül veren, takip eden, acımızı da sevincimizi de paylaşan güzel yürekliler. Dün akşam bizi motive eden mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.