Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti.

14. dakika soldan kazanılan korner atışında Aleksic topun başına geçti. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada Figueiredo kafayı vurdu ancak Diagne son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

17. dakikada Başakşehir bir kez daha etkili geldi. Serdar Gürler'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Figueiredo, kale sahası önündeki Aleksic'e kafayla indirdi. Bu futbolcunun yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

34. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aleksic, soldan ceza alanına giren Figueiredo'ya pasını aktardı. Brezilyalı futbolcu çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla üstten dışarı gitti.

42. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Keny'nin kafayla indirdiği top Figueiredo'da kaldı. Brezilyalı futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazına gönderdiği ortada Serdar Gürler bekletmeden kafayla Aleksic'e pasını aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

45+2. dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Colley'nin arka direğe ortasında Borini, Keny'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. 45+4. dakikada kullanılan penaltı atışında Borini, topu filelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci Yarı

46. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Biglia'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Keny, kale sahası önüne hareketlenen Figueiredo'ya ortaladı. Bu futbolcunun sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

56. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Borini, ceza sahası önüne gelip uzaktan sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Volkan Babacan uzanarak meşin yuvarlağı kornere göndermeyi başardı.

65. dakikada Aleksic'in pasında savunmanın arkasına sarkan Figueiredo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Batuhan'ın açıldığını gören Brezilyalı futbolcu aşırtma bir vuruş yapmak istedi ama Baniya son anda topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

68. dakikada Medipol Başakşehir atağında top direkten döndü. Aleksic'in soldan kullandığı serbest atışta Ahmed Touba kafayla kale sahası içine indirdiği topa Mahmut Tekdemir'in çaprazdan sert vurdu ama meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

86. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ricci'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ljajic bekletmeden sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan'ın uzanarak müdahale ettiği top Diagne'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'in bekletmeden kullandığı taç atışında sol kanatta topla buluşan Berkay Özcan son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

90+2. dakikada bu kez Fatih Karagümrük golü buldu. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazında Borini'de kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Volkan Babacan topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Bu pozisyonda Diagne aşırtma bir vuruşla skora eşitlik getirdi: 2-2

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Medipol Başakşehir ligde üç maç sonra puan aldı

Mücadelenin 90+1. dakikasında Serdar Gürler ile 2-1 öne geçen Medipol Başakşehir, 90+2. dakikada Diagne'nin golüne engel olamadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Ligin 21. haftasında Arabam.com Konyaspor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarını 1-0, Beşiktaş karşılaşmasını da 2-0 kaybetmişti.

Bu sezon 5. beraberliğini alan Medipol Başakşehir puanını 41 yükseltti. Yenilmezlik serisini 10 maça yükselten VavaCars Fatih Karagümrük ise puanını 31'e çıkardı.

Danijel Aleksic 6. golünü attı

Medipol Başakşehir'i, Fatih Karagümrük karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Danijel Aleksic, bu sezon ligdeki 6. golünü attı.

Aleksic, 6 golü bulunan Deniz Türüç'ü yakaladı ve turuncu-lacivertli takım adına bu sezon en fazla gol atan oyuncu unvanını Deniz ile paylaştı.

Başakşehir'in 2. golünü atan Serdar Gürler de bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, devre arasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.

Belözoğlu'nun yokluğunda saha kenarında takımın başında takımın teknik sorumlusu Erdinç Sözer yer aldı.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo: Takım olarak iyi bir reaksiyon gösterdik

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, 10 maçlık uzun bir yenilmezlik serisine imza attıklarını vurguladı.

Performanslarından dolayı takımını kutlayan İtalyan çalıştırıcı, "Bugün kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Oyundan memnunum. İyi bir takıma karşı oynadık. Üst sıralara oynayan bir ekibe karşı oynadık. Takım olarak iyi bir reaksiyon gösterdik." ifadelerini kullandı.

Bu sezon birçok maçta yedikleri son dakika gollerine de dikkat çeken Pirlo, "Şansımız döndü diyebilirim. Genelde gol yiyen taraftık. Bugün de son dakikada gol yedik ama telafi ettik. Hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz. İyi bir yoldayız ve durumumuza maç maç bakıyoruz. Her detayı her hafta iyileştirmeye çalışıyoruz. Dünya Kupası’nın ardından iyi bir yoldayız ve bunu devam ettirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.