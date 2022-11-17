Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi: Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ± Anadolu ile buluÅŸturmaya devam edeceÄŸiz

Ä°STANBUL -Â TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, "Devletimiz tarafÄ±ndan Anadolu'da birbirinden gÃ¼zel, Avrupa standartlarÄ±nda stadyumlar inÅŸa edildi. Biz de Futbol Federasyonu olarak A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ± bu ÅŸehirlerimizle buluÅŸturmak iÃ§in Ã§aba iÃ§erisinde olacaÄŸÄ±z" dedi.



TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, Gaziantep'te Ã‡ekya ile oynayacak maÃ§ Ã¶ncesinde aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Milli takÄ±mÄ±n DiyarbakÄ±r'da oynadÄ±ÄŸÄ± ve 2-1 kazandÄ±ÄŸÄ± Ä°skoÃ§ya maÃ§Ä±na deÄŸinen BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, "Grup eleme maÃ§larÄ± Ã¶ncesi gÃ¼zel bir futbolla galibiyet elde ettik. MaÃ§Ä±n bizim iÃ§in en Ã¶nemli tarafÄ± ise A Milli TakÄ±m'Ä±n Cumhuriyet tarihinde DiyarbakÄ±r'da ilk kez maÃ§ yapmasÄ±ydÄ±. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n DiyarbakÄ±r'da Milli maÃ§ oynamamÄ±z ricasÄ± Ã¼zerine Avrupa standartlarÄ±na kavuÅŸturulan DiyarbakÄ±r StadÄ±'nda Ä°skoÃ§ya'yÄ± aÄŸÄ±rladÄ±k. Galibiyet almak elbette gÃ¼zel ama bizim iÃ§in Ã¶nemli olan, milli takÄ±ma yakÄ±ÅŸÄ±r gÃ¼zel bir futbol sergilemek ve Fair Play ruhuyla mÃ¼cadele etmekti. GÃ¼zel bir dostluÄŸun sergilendiÄŸi, bol pozisyonun olduÄŸu, seyir zevki yÃ¼ksek bir karÅŸÄ±laÅŸma oldu. Hem ÅŸehirde hem de stadyumda Ã§ok gÃ¼zel ambiyans, Ã§ok gÃ¼zel bir ortam vardÄ±. Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z ile DiyarbakÄ±r halkÄ± bÃ¼tÃ¼nleÅŸti. Hem stadyumu doldurdular, hem tezahÃ¼ratlar yaptÄ±lar. Ä°skoÃ§ taraftarlar da hem maÃ§ Ã¶ncesinde DiyarbakÄ±r'Ä± gezdiler, hem de gÃ¼zel bir atmosferde takÄ±mlarÄ±nÄ± desteklediler. OnlarÄ±n da karÅŸÄ±laÅŸmadan memnun kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Åžehir, stadyum, taraftar, sonuÃ§, her ÅŸey gayet gÃ¼zeldi. DiyarbakÄ±r'da bÃ¶yle bir maÃ§Ä±n olmasÄ± hem federasyon olarak bizi hem de bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok memnun etti" diye konuÅŸtu.



"ANADOLU'DA BÄ°RBÄ°RÄ°NDEN GÃœZEL, AVRUPA STANDARTLARINDA STADYUMLAR Ä°NÅžA EDÄ°LDÄ°"



Bundan sonra da A Milli TakÄ±m'Ä±n maÃ§larÄ±nÄ± Anadolu'da oynamasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceklerini kaydeden TFF BaÅŸkanÄ±, "Devletimiz tarafÄ±ndan Anadolu'da birbirinden gÃ¼zel, Avrupa standartlarÄ±nda stadyumlar inÅŸa edildi. Biz de Futbol Federasyonu olarak A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ± bu ÅŸehirlerimizle buluÅŸturmak iÃ§in Ã§aba iÃ§erisinde olacaÄŸÄ±z. Biliyorsunuz Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z Ã‡ekya hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ± da cumartesi gÃ¼nÃ¼ Gaziantep'te oynayacak. Ä°nÅŸallah Ã‡ekya maÃ§Ä±nda da Ä°skoÃ§ya maÃ§Ä±ndaki gibi dostane bir maÃ§ ve arzu ettiÄŸimiz gÃ¼zel oyun ile galibiyet elde ederiz. Anadolu'da devletimizin yaptÄ±ÄŸÄ± 40'tan fazla stadyum var. Hem oradaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za milli maÃ§ izleme ÅŸansÄ±nÄ± tattÄ±rmak hem de bu statlarÄ±mÄ±zÄ± en gÃ¼zel ÅŸekilde deÄŸerlendirmek iÃ§in maÃ§ yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bundan sonraki maÃ§larda zamanÄ± gelince; Â iklime gÃ¶re, ÅŸehre gÃ¶re, seyirci sayÄ±sÄ±na gÃ¶re, sahaya gÃ¶re hareket ederek takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n maÃ§larÄ±nÄ± Anadolu'da oynamasÄ± iÃ§in hareket edeceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.



"AVRUPA'NIN EN GENÃ‡ MÄ°LLÄ° TAKIMINA SAHÄ°BÄ°Z"



A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n 2024 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lma ÅŸansÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, "Ay-YÄ±ldÄ±zlÄ± takÄ±mÄ±mÄ±z, Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in D grubunda HÄ±rvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mÃ¼cadele edecek. HÄ±rvatistan ve Galler 4 gÃ¼n sonra baÅŸlayacak olan 2022 DÃ¼nya KupasÄ±'na katÄ±lma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶stermiÅŸ takÄ±mlar. Ancak bizim de hedeflerimiz var. Bu hedefleri gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in Ã§aba ve gayret iÃ§indeyiz. Avrupa'nÄ±n en genÃ§ takÄ±mÄ± olan ve yetenekli futbolculardan oluÅŸan Milli TakÄ±mÄ±mÄ±za olan inancÄ±mÄ±z da tam. MaÃ§lar oynanmadan kazanÄ±lmaz ya da kaybedilmez. OyuncularÄ±mÄ±z milli ruh, azim ve istekle sahada mÃ¼cadele ettiklerinde, TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n onlardan beklediÄŸi sonuÃ§larÄ± alacaklardÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Tabi EURO 2024'Ã¼n Almanya'da olmasÄ±nÄ±n bizim iÃ§in farklÄ± bir Ã¶nemi de var. Hem hocamÄ±z Alman, hem Almanya'da Ã§ok TÃ¼rk var. Orada en Ã§ok bizim maÃ§larÄ±mÄ±zda seyirci olacak. Kendi evimiz gibi olacak. Milli TakÄ±m hepimizin, TÃ¼rkiye'nin takÄ±mÄ±. BelirttiÄŸim gibi Avrupa'nÄ±n en genÃ§ takÄ±mÄ±na sahibiz. Bu genÃ§ takÄ±mÄ±n sabra ve desteÄŸe ihtiyacÄ± var. Bu takÄ±m Uluslar C Ligi'nden B Ligi'ne yÃ¼kselmemizi saÄŸladÄ±. Ancak oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z son iki maÃ§ta teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼z Stefan Kuntz sorgulandÄ±. Ã–ncelikle ÅŸunu dile getirmek istiyorum ki federasyon olarak biz her zaman istikrardan ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir baÅŸarÄ±dan yanayÄ±z. AnlÄ±k kararlarÄ±n bu zamana kadar TÃ¼rk futboluna bir katkÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ± inancÄ±ndayÄ±m. 20 yÄ±ldÄ±r hiÃ§bir hocamÄ±za gÃ¶rev sÃ¼resini tamamlama ÅŸansÄ± vermemiÅŸiz. YarÄ± yolda bÄ±rakmÄ±ÅŸÄ±z ve tazminat Ã¶demek zorunda kalmÄ±ÅŸÄ±z. Bu da milli takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± Ã§ok olumsuz etkilemiÅŸ. ArtÄ±k buna son vermek istiyoruz. Ä°stikrardan yanayÄ±z. Biraz sabÄ±rlÄ± olalÄ±m. Her kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§tan sonra tez canlÄ± olmamak lazÄ±m. Ã‡ok genÃ§ bir takÄ±mÄ±mÄ±z var. SabÄ±r gÃ¶stererek bu genÃ§ takÄ±mÄ±n geliÅŸimi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. GenÃ§ takÄ±mÄ±n zaman zaman sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± olabilir. SabÄ±rlÄ± olabilirsek bu takÄ±m 5-10 yÄ±l bize hizmet edecek. BaÅŸarÄ±lÄ± ve gÃ¼zel sonuÃ§lar almasÄ± iÃ§in sabredelim" ifadelerini kullandÄ±.



"Ä°LK DEFA BÄ°R HAKEME JÃœBÄ°LE YAPACAÄžIZ"



A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n Ã‡ekya ile oynayacaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r'a jÃ¼bile yapacaklarÄ±nÄ± ifade eden BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, "TÃ¼rkiye'de ilk defa bir hakeme jÃ¼bile yapÄ±lacak. CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r, Ã‡ekya karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda 5 dakika maÃ§ yÃ¶netecek ve jÃ¼bile yapacak. MaÃ§tan Ã¶nce ona plaket vereceÄŸiz. TÃ¼rkiye'nin son yÄ±llarda yetiÅŸtirdiÄŸi en baÅŸarÄ±lÄ± hakemlerimizden olan CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r'a TÃ¼rk futboluna yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetler iÃ§in hem teÅŸekkÃ¼r etmiÅŸ hem de hakemlik sonrasÄ± yeni hayatÄ±na gÃ¼zel bir ÅŸekilde uÄŸurlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bundan sonra diÄŸer hakemlerimiz iÃ§in de jÃ¼bile maÃ§larÄ± yapacaÄŸÄ±z. Onlara deÄŸer veriyoruz. Hakemlerimizi daha deÄŸerli hale getirmek istiyoruz. Her maÃ§tan sonra hakemlerin konuÅŸulmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Hakemlerin konuÅŸulduÄŸu deÄŸil futbolun gÃ¼zelliklerinin konuÅŸulduÄŸu bir sistem getirmek istiyoruz" dedi.