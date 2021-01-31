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Menemenspor - Giresunspor: 0-4

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Ocak 2021 Pazar 19:47
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Menemenspor - Giresunspor: 0-4

TFF 1'inci Lig'de liderlik koltuğunda oturan Giresunspor, İzmir'de rahat kazandı. Menemenspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar rakibini 4-0 yenerek şampiyonluk yarışında bir engeli daha aştı. Maçın 28'inci dakikasında Eren skoru değiştirdi, 44'te Sergen farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Giresunspor 49)da Balde ile bir gol daha bulurken, 66'da Junior golleri dörtledi. Menemenspor'da yeni transfer Zenke 74'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Giresunspor 41 puana yükseldi, Menemenspor ise 19 puanda kaldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MenemensporGiresunspor
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