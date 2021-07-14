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Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'da

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:47
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Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'da

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'a getirildi. Türkiye'den ve dünyadan birbirinden tanınmış isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul, futbolda bir dünya yıldızı olan Mesut Özil'i ünlüler listesine ekledi.

Uzun yıllar Avrupa'nın büyük takımlarında forma giyen ve geçtiğimiz yıl Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncu olan ve tarihe geçen Mesut Özil'in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mesut Özilin Balmumu FigürüIstanbul
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