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Mesut Özil ve Ali Koç'tan Fenerbahçe atkısı ile Washington DC United'a mesaj

Başkan Ali Koç ve Mesut Özil ile aynı karede fotoğraf çekilen ve Kayseri maçı devre arasında sohbet eden Washington DC Fenerbahçeliler Derneği Başkan Erhan Türk, DC United'ı değil de Fenerbahçe'yi tercih eden Mesut Özil ile derin bir sohbet gerçekleştirdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ocak 2021 Çarşamba 14:15
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Mesut Özil ve Ali Koç'tan Fenerbahçe atkısı ile Washington DC United'a mesaj

İSTANBUL - Mesut'un DC United'a gitme ihtimalleri varken ABD'deki tüm Fenerbahçelilerin buna çok üzüldüğünü belirten Erhan Türk, Mesut'a "Çok şükür ait olduğun yerdesin, başarılı olacağına inanıyorum" dedi. Mesut Özil ise çok büyük bir gurur ve heyecan yaşadığını belirterek "Teşekkür ederim, bana inananları mahcup etmeyeceğim. Desteğiniz için teşekkür ederim" cevabını verdi.

Mesut Özil ve Ali Koç'un ilk kez aynı karede fotoğraflandığı bu buluşmada; Washington DC Fenerbahçeliler Derneği'nin atkısı da dikkat çekti. Erhan Türk, Mesut Özil ve Başkan Ali Koç'u ilk fırsatta ABD'ye beklediğini ve Washington'da ağırlamaktan onur duyacağını da iletti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilWashington DC Uniteda Mesaj
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