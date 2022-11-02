Metin GÃ¶rgÃ¼n son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Ä°STANBUL -Â GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybeden eski milli voleybolcu Metin GÃ¶rgÃ¼n iÃ§in Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. GÃ¶rgÃ¼n'Ã¼n naaÅŸÄ± daha sonra Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi Camii'nde Ã¶ÄŸle namazÄ±na mÃ¼teakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡engelkÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki tÃ¶rene; TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu (TVF) BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ, TVF yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri, Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, GÃ¶rgÃ¼n'Ã¼n sporculuk dÃ¶nemindeki takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±, ailesi ve Ã§ok sayÄ±da seveni katÄ±ldÄ±.



MEHMET AKÄ°F ÃœSTÃœNDAÄž: EFELER LÄ°GÄ° BU SEZON METÄ°N GÃ–RGÃœN Ä°SMÄ°YLE OYNANACAK



TVF BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ, Efeler Ligi'nin bu sezon Metin GÃ¶rgÃ¼n AXA Sigorta Efeler Ligi ismiyle oynanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Metin GÃ¶rgÃ¼n'Ã¼n asla unutulmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden BaÅŸkan ÃœstÃ¼ndaÄŸ, "KeÅŸke bugÃ¼n burada bÃ¶yle bir beraberliÄŸimiz olmasaydÄ±. Ama Metin kardeÅŸimizi kaybettik. SÃ¶yleyecek bir ÅŸey bulamÄ±yorum. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde, uzun bir program yapacaÄŸÄ±z demiÅŸti. Bu kadar gÃ¼zel iliÅŸkileri olan can dostumuz ebediyete intikal ediyor. Sevenlerine, voleybol camiasÄ±na, ailesine, baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Allah rahmet eylesin. Metin'i asla unutmayacaÄŸÄ±m. Metin'i tanÄ±yan herkes, hakkÄ±nÄ± helal etsin. BÃ¶yle bir dosta hakkÄ±mÄ±z helal olsun" ifadelerini kullandÄ±.



DÃœNYA BALTACIOÄžLU: TOPRAÄžI BOL OLSUN, HER ZAMAN AKLIMIZDA OLACAK



GÃ¶rgÃ¼n'Ã¼n milli takÄ±mdan arkadaÅŸÄ± DÃ¼nya BaltacÄ±oÄŸlu, "Ne diyeceÄŸimi ben de bilmiyorum. Metin ile 41 yÄ±lÄ±mÄ± nasÄ±l geÃ§irdiÄŸimi anlatmak istiyorum. Metin bugÃ¼ne kadar bir gÃ¼n hariÃ§ hepimizi gÃ¼lÃ¼msetti. KulÃ¼plerde rakip, milli takÄ±mda beraber oynadÄ±ÄŸÄ±m bir arkadaÅŸÄ±m oldu. SonrasÄ±nda dostluÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Herkesin hayatÄ±na bir yerde dokunmuÅŸtur. TopraÄŸÄ± bol olsun, her zaman aklÄ±mÄ±zda olacak" diye konuÅŸtu.



ZEYNEP DURU GÃ–RGÃœN: O'NA OLAN SEVGÄ°MÄ°Z HÄ°Ã‡BÄ°R ZAMAN BÄ°TMEYECEK



BabasÄ±yla olan anÄ±larÄ±nÄ± anlatan Zeynep Duru GÃ¶rgÃ¼n, "CanÄ±mdan Ã§ok sevdiÄŸim, bÃ¶yle bir sevgiyi asla tarif edemem. Ã‡ok Ã¶zel bir insandÄ±. Babam hakkÄ±nda kÃ¶tÃ¼ bir anÄ±sÄ± olan hiÃ§bir insan olamaz. Sadece pozitif olan bir adam. HayatÄ±mda baÅŸÄ±ma gelecek en kÃ¶tÃ¼ ÅŸey olduktan sonra bile tutunacak ÅŸeylerim var. Bu konuÅŸmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mden daha zormuÅŸ. O'na olan sevgimiz hiÃ§bir zaman bitmeyecek. Huzurlar iÃ§inde uyu, biricik babam" ÅŸeklinde konuÅŸtu.



AHMET GÃœLÃœM: BU CAMÄ°A SENÄ°NLE GURUR DUYUYOR



GÃ¶rgÃ¼n'Ã¼n Galatasaray Voleybol TakÄ±mÄ±'ndan takÄ±m arkadaÅŸÄ± Ahmet GÃ¼lÃ¼m ise "44 yÄ±llÄ±k bir dostluÄŸu sonrasÄ±nda burada, bu konuÅŸmayÄ± yapacaÄŸÄ±mÄ± hiÃ§ hayal etmezdim. Zor bir konuÅŸma olacak. O'nun adÄ±na yapmam gereken bir son gÃ¶rev olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Cesur, sevgi dolu bir adamdÄ±. 'Bu taraftar sizinle gurur duyuyor' tezahÃ¼ratÄ±nÄ± Ã§ok severdi. 'Bu camia seninle gurur duyuyor'. O'nu unutturmayacaÄŸÄ±z. BaÅŸkanÄ±n mÃ¼thiÅŸ bir projesi var. Buradaki herkesin mutlu olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m bir proje" dedi.Â



SON YOLCULUÄžUNA UÄžURLANDI



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki tÃ¶renin ardÄ±ndan Metin GÃ¶rgÃ¼n'Ã¼n naaÅŸÄ±, Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi Camii'nde getirildi. GÃ¶rgÃ¼n, Ã¶ÄŸle namazÄ±na mÃ¼teakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡engelkÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi. GÃ¶rgÃ¼n'Ã¼n Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi Camii'ndeki cenaze namazÄ±na; iÅŸ, spor ve sanat dÃ¼nyasÄ±ndan birÃ§ok isim katÄ±ldÄ±.