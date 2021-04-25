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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu 

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda paralel bar aletinde Avrupa şampiyonu oldu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Nisan 2021 Pazar 17:41
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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu 

İsviçre’nin Basel kentinde devam eden Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finalinde 15.300 puan ile altın madalyanın sahibi olarak 2’nci kez Avrupa şampiyonu oldu. Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.

Paralel bar aleti finalinde Türkiye’yi temsil eden Ahmet Önder ise 9.666 puan ile sekizinci oldu. 

Basel'deki organizasyonda paralel bar aletinde 15.133 puanla Rus David Belyavskiy gümüş, 15.100 puanla Alman Lukas Dauser ve İsviçreli Christian Baumann bronz madalya elde etti.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN FERHAT ARICAN’A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Artisti Jimnastik Şampiyonası’nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan Ferhat Arıcan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Ferhat Arıcan’ı kutluyorum. Güçlü rakiplerini geride bırakarak bizleri gururlandıran sporcumuz, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, özveriden kaçınmayan teknik ekibi de ayrı ayrı tebrik ediyorum.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ferhat ArıcanAvrupa Artistik Cimnastik ŞampiyonasışampiyonMadalya
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