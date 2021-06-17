Milliler turu zora soktu

EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında Türkiye, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler'e 2-0 mağlup oldu. Galler'e galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Ramsey ve 90+5'inci dakikada Connor Roberts kaydetti. Galler, 61'inci dakikada Bale ile bir de penaltı atışından faydalanamadı.