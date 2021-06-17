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Milliler turu zora soktu

EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında Türkiye, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler'e 2-0 mağlup oldu. Galler'e galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Ramsey ve 90+5'inci dakikada Connor Roberts kaydetti. Galler, 61'inci dakikada Bale ile bir de penaltı atışından faydalanamadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Haziran 2021 Perşembe 09:21
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Milliler turu zora soktu

6'ncı dakikada Bale'nin ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Ramsey, Çağlar Söyüncü'den sıyrıldıktan sonra çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan ayaklarıyla topu kornere gönderdi.

9'uncu dakikada Zeki Çelik'in hızlı kullandığı serbest vuruşta Cengiz Ünder sağ taraftan ortasını yaptı. Burak Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta Galler savunmasına çarpan top kornere gitti.

13'üncü dakikada Uğurcan'ın uzun kullandığı aut atışında Burak Yılmaz kafayla arkaya aşırttı. Göğsüyle topu kontrol eden Cengiz Ünder'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ward'ın kucağında kaldı.

24'üncü dakikada Bale'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ramsey, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Top farklı şekilde üstten auta gitti.

29'uncu sol kanattan Cengiz'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Kaan Ayhan kafayı vurdu. Kale önünde Morrell topu uzaklaştırdı

37'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik ortasını yaptı. Penaltı noktası üstünde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

42'nci dakikada Galler öne geçti. Bale'nin havadan pasında savunma arkasına sarkan Ramsey, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın solundan ağlara gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun uzak mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Ward'ın kucağında kaldı.

53'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galler atağında Ramsey pasını ceza sahası dışındaki Bale'a aktardı. Bale'nin yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

54'üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde arka direkte Merih Demiral içeri çevirdi. Oluşan karambolde topu önünde bulan Burak Yılmaz'ın vuruşunda top üstte auta gitti.

60'ıncı dakikada Galler penaltı kazandı. Sol kanattan topla hareketlenen Bale, Zeki'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arthur Dias penaltı noktasını gösterdi.

61'inci dakikada atışı kullanan Bale, meşin yuvarlağı farklı şekilde üstten auta gönderdi.

63'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kaan Ayhan kafayı vurdu. Kaleci Ward, topun sahibi oldu.

79'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Galler atağında Ramsey ortasını yaptı. Bale'nin kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

87'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde Merih Demiral kafayı vurdu. Kaleci Ward, topu son anda kornere tokatladı.

90+4'üncü dakikada Bale'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Wilson'un vuruşunda, savunmadan seken top kornere gitti.

90+5'inci dakikada Galler farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Bale, çizgiden ceza sahasına girdi. İçeri çevirdiği topta Robberts, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Mücadelede başka gol olmadı ve Galler, Türkiye'yi 2-0 mağlup etti.

STAT: Bakü Olimpiyat

HAKEMLER:Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş (Dk. 72 Mert Müldür), Okay Yokuşlu (Dk. 46 Merih Demiral), Ozan Tufan (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Cengiz Ünder (Dk. 83 İrfan Can Kahveci), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman (Dk. 75 Halil Dervişoğlu), Burak Yılmaz

GALLER: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen (Dk. 73 Ampadu), Bale, Morrell, Ramsey (Dk. 85 Wilson), James (Dk. 90+4 Williams), Moore

GOLLER: Dk. 42 Ramsey, Dk. 90+5 Roberts (Galler)

SARI KARTLAR: Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu (Türkiye) - Davies, Mepham (Galler)

DHA

Anahtar Kelimeler:
EURO 2020A Milli TakımGallerTürkiye
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