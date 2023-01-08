MKE Ankaragücü: 2 - Yukatel Kayserispor: 1

10. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mane'nin plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

15. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Onur Bulut'un sağ köşeden içeriye çevirdiği topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. Pozisyonun ardından mücadelenin yardımcı hakemi, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-1.

25. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kullanılan serbest atışta topun başına geçen İlhan Parlak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

38. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Marlon'un ortasında Sowe, sert bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

48. dakikada ceza sahasında topla buluşan Beridze'nin şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt önledi.

63. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sowe'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

68. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında Tolga Ciğerci, kafayla topu penaltı noktası civarındaki Sowe'un önüne bıraktı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

89. dakikada Malcuit'in sağ köşeden ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Chatzigiovanis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Müsabakayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.